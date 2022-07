El despiadado discurso de María Eugenia Vidal contra Daniel Scioli y Silvina Batakis

Durante la maratónica sesión que vivió la cámara baja, María Eugenia Vidal señaló anoche que “la desconexión del gobierno con la realidad, nos aturde”. “¿En qué realidad viven?", se preguntó. “Aturde que mientras el barco se hunde se estén peleando entre ellos, aturde que para conducir la economía argentina en este momento difícil hayan elegido a la persona que en 2015 nos dejó la provincia de Buenos Aires sin fondos para pagar sueldos y aguinaldos, una persona que difícilmente genere confianza en los mercados”, disparó contra la flamante ministra de Economía nacional, Silvina Batakis, quien integró también el Gobierno bonaerense de Daniel Scioli.

La exgobernadora puntualizó que “hay angustia e incertidumbre de todos los argentinos frente a lo que pasó y lo que puede pasar, he escuchado a muchos diputados dentro y fuera del recinto decir que la gente siente lejos a la política, que cada vez nos mira con más distancia y siente q no les resolvemos sus problemas”. "¿Proyectos de ley a 10 años cuando no sabemos qué va a pasar mañana porque el país está prendido fuego?”, interpela la legisladora durante su exposición de anoche en el Congreso.

En otro pasaje de su discurso la diputada nacional del PRO expresó que “los argentinos no saben cómo llegar a fin de mes, cómo pagar el alquiler, cómo ahorrar en la compra de cosas básicas. La gente desesperada tratando de pagar la tarjeta”.

"Los comerciantes que no saben si vender al precio del viernes, aumentar o no vender, porque no saben cuánto van a tener que pagar los productos la próxima vez que tengan que proveerse. Eso es lo que pasa hoy en la calle, mientras nosotros estamos acá discutiendo proyectos que nada tienen que ver con las angustias de la gente”, añadió.

“Hace dos años que venimos señalando que sin un plan económico serio y consistente, los problemas estructurales de nuestra economía, que todos los días golpean a los argentinos, no van a poder superarse” , analizó Vidal y señaló: “no podemos vivir en un relato, todo el tiempo el gobierno nos habla de algo que no existe”. E instó con un llamado a la responsabilidad al gobierno: “falta un año y medio para que termine su período, y son responsables de todo lo que pase hasta entonces” finalizó.