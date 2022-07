Echaron a una empleada de ATM por manipular el sistema a favor de empresas

El Gobierno provincial cesanteó a una agente por intentar manipular el sistema informático en favor de un contribuyente y faltar 16 veces sin justificación. Se trata de una empleada que era delegada gremial de SITEA desde el año 2015 y en el 2011 se ausentó dieciséis veces sin justificación. Pero lo más grave y el detonante de su salida fue que en el año 2017 participó de un intento de manipular el sistema informático para beneficiar a un contribuyente.

A través de la Resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza dejó cesante a una empleada de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), luego de que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza avalará las sanciones impuestas por el Administrador de la ATM.

Según consta en la resolución interna 066 de ATM, se habían observado inconsistencias en la cancelación de deuda de la empresa Petro Gas. En concreto, verificaron movimientos en la cuenta corriente de la empresa con el usuario de la agente María Victoria Rodríguez Peña y Lillo que llevaban las obligaciones originales a $0.

Operaciones similares fueron observadas con los usuarios de otros tres agentes a los que se les inició sumario administrativo por adulterar los montos de otras cuentas corrientes con el mismo accionar. En todos los casos se pufo confirmar que la adulteración tenía como fin eliminar parte de la deuda de los contribuyentes.

Siguiendo los procedimientos establecidos para los agentes que cuentan con fueros gremiales, se convalidaron las actuaciones administrativas que derivaron en la cesantía permanente. La misma acumula desde 2011 cuatro sumarios administrativos más por diversas causas, e incluso denuncias penales por múltiples hechos graves. La persona ingresó a la Dirección General de Rentas en septiembre del 2005 y ocupaba al momento de ser expulsada el cargo de secretaria de prensa del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de Mendoza (SITEA).

Rodríguez Peña y Lillo junto al referente de Sitea Víctor Hugo Dagfal.

"Existen elementos suficientes que no arrojan dudas sobre la autoría de los hechos por parte de los agentes Juan Pablo Ferrer, Iván Stroppiana y Rodríguez Peña y Lillo, a través del uso personal de sus usuarios", remarca la resolución que también menciona beneficios a otras empresas.

"En el caso concreto de Petro Gas S.A las pruebas rendidas demuestran que el agente Ferrer ha tenido contacto directo, personal y por fuera de su ámbito de trabajo, con el representante legal de la empresa, lo que queda evidenciado en la presentación espontánea de la firma en el sumario con el objeto de aclarar que no había pagado por la realización de ningún ilícito; comportamiento más que sugestivo si se aprecia que ninguna intervención se le había dado hasta entonces en la investigación", agrega.

El caso Petro Gas

La resolución brinda detalles sobre el mecanismo que emplearon los involucrados para beneficiar a esa empresa en particular.

"En el caso de la firma Petro Gas S.A, la falsedad de las retenciones simuladas resultó ser muy notoria, ya que en la copia certificada de la sentencia judicial de fecha 29/06/2011, se rechazaron las excepciones articuladas por la demandada en contra de la Boleta de Deuda, dejándose constancia que desde entonces no había prueba suficiente de las retenciones alegadas por la empresa, quedando firme la sentencia por los periodos de 2004, 2005 y 2006. Sin embargo, varios años después los implicados, cada uno conforme a su participación, no dudaron en anular las mismas obligaciones contenidas en aquella consignando esas simuladas retenciones. En este aspecto, es relevante destacar que la sentencia quedó firme por el consentimiento expreso de Petro Gas. ASA. que desistió de la apelación que había planteado en sede judicial, solicitando plan de pago que luego no cumplió, lo que motivó el posterior pedido de embargo, a partir del cual se origina la presente investigación", explican.

"La inexistencia de retenciones consignadas queda evidenciada por dos elementos más: no existe ningún agente de retención que hubiera declarado haber participado de esas retenciones, y además, en todos los casos el monto de la retención cargada a cada periodo es exactamente el mismo que el monto de la obligación a pagar, incluso con centavos. Sólo de esa manera, los sumariados aseguraron que el resultado sea pesos cero, compensando el saldo a pagar con un falso saldo a favor", adhiere dejando claro que todo esto fue posible gracias a la participación de Ferrer, Stroppiana y Rodríguez Peña y Lillo.

"Para adulterar los registros de la manera en que se hizo, no bastaba solo con tener la clave de acceso, sino que también era necesario conocer cómo y con qué aplicativos hacerlo. En todos los casos se trató de una deuda del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y en algunos casos marcada con apremio, y con carga de Liquidación de Deuda, tareas todas que son efectuadas diariamente en ese departamento", subraya la resolución que confirma la cesantía de Rodríguez Peña y Lillo.

Las otras empresas mencionadas son Soins S.A, Shopping del Panadero, Carnes La Mantía, SDI SRL y Merino Carlos Joaquín.