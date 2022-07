La advertencia que le hizo Juan Grabois a Sergio Massa

Cambió el ministro de Economía pero Juan Grabois dejó claro que su postura seguirá siendo la misma. En concreto, la salida de Silvina Batakis para que Sergio Massa aterrice en el gabinete no aplacó el malestar de los movimientos sociales y Grabois dijo que seguirán reclamando medidas para que se asista a los sectores más vulnerables.

"Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones", disparó en las redes sociales Juan Grabois.

Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos. pic.twitter.com/duGabj6Pyb — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 29, 2022

"Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos", agregó el dirigente social que en los últimos días no ocultó su malestar con la decisión del gobierno nacional de instrumentar una cotización del dólar especial para el campo con el objetivo de incentivar la liquidación de granos.

"A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿cuánta indignidad somos capaces de soportar?", había expresado luego de que se diera a conocer esa noticia.

A pesar de formar parte del Frente de Todos, Grabois ha expresado públicamente su descontento con el rumbo que ha tomado el Gobierno y exige medidas como el salario básico universal.