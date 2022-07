Ya empiezan las piedras "amigas" ante la llegada de Massa al Gabinete

El referente de Soberanxs, Gabriel Mariotto, se sintió "aliviado" ayer a la noche cuando leyó el hilo de Twitter de Sergio Massa desmintiendo su pronta asunción como ministro del Gabinete de Alberto Fernández y alertó que su designación sería un "grave error de Cristina Fernández de Kirchner" y, también, del presidente.

"Que suerte que SM aclaro que son rumores. Hubiera sido un grave error del CF y de MK acepten que los fondos buitres manejen la economía de nuestra Nación", expresó el exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires e impulsor de la Ley de Medios durante el segundo mandato kirchnerista.

La pregunta que tanto Mariotto como otros se formulan es "¿y si prueban con aplicar las soluciones que nos legó Perón?"... Algo de esto se expuso en la reunión del CFI en la que todos los gobernadores peronistas fueron mucho más duros que lo que terminaron siendo cuando hablaron cara a cara con el presidente. En ese ámbito, le pidieron al jefe de Estado que "reaccione" y que tomara alguna resolución que destrabara la crisis del oficialismo.

"Así no sólo no ganamos las elecciones... directamente no llegamos a las elecciones", confesó uno de los más críticos del encuentro donde se nota claramente quienes prefieren mantenerse independientes de la puja en la dupla presidencial y no quedar como una "liga de la vicepresidenta", como termina pasando luego de cada reunión en la que muchas de las iniciativas ahí planteadas son tomadas como propias desde el Instituto Patria.

"El Gobierno de Alberto y Cristina es una opción más de del sistema. Solo el peronismo que acepta el desafío de los tiempos puede llevar adelante políticas soberanas", le dijo Mariotto a MDZ cuando se le preguntó por los motivos de su nueva expresión contraria a las decisiones que se analizan en el seno del Gobierno nacional, donde no observa que se construya "un debate mucho más lógico y concreto. Aplicar las políticas que el peronismo instauró e hizo grande a nuestra Nación", y reclamó que ante todo "se deje de pagar esta deuda externa ilegítima".

El actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que no habló del tema con ninguno de sus socios y delegados políticos en el día de ayer, abrió también otras ventanas como la sucesión en el cargo que hoy ocupa. Si bien se mencionan muchos nombres, varios de su extrema confianza, como ocurre habitualmente en el oficialismo, cada cambio lleva su tiempo y también su compensación, que es lo que termina obturando la idea inicial.

"Sí, está decidido que Sergio sea el próximo súper ministro. ¿Qué haces con todos los que quedan lastimados?... ¿Cómo haces para que no parezca que el presidente quedó pintado al óleo?... ¿Cómo frenas a la jefa después en otras solicitudes?...", son las preguntas que se realizaban ayer, durante toda la jornada, quienes querían alguna decisión pero no sabían cual.

"Massa es el candidato del establishment y los poderes concentrados. ¿No era que nosotros veníamos a disputar con ellos cómo distribuimos el ingreso y cómo le llevamos la felicidad a nuestro pueblo?... Nuestra solución está muy lejos de la que propone la embajada norteamericana", sostuvo el referente de Soberanxs.