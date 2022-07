Camioneros mendocinos reclamaron que en el Cristo Redentor se prioriza al turismo y no al comercio

La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) emitió un duro comunicado contra las autoridades del Paso Cristo Redentor. Indicaron que se tiene que reforzar el personal para agilizar los trámites en el cruce internacional e insistieron con que se sigue priorizando al turismo antes que al comercio.

"Desde la Comisión Directiva de la Asociación de Propietarios de Mendoza (Aprocam) se comprobó que más de 1.500 camiones todavía aguardan del lado argentino: se prioriza al turismo, la documentación para cruzar a Chile es lenta y los transportes se siguen acumulando", indicaron desde la entidad.

"El transporte de cargas no ha tenido respiro, pese a la apertura del Paso Cristo Redentor, tras las intensas nevadas que no sólo dejaron camiones y particulares varados en la nieve, sino que concentraron al menos 6000 unidades del lado argentino esperando cruzar la Cordillera. El coordinador por Aprocam de las tareas en frontera, Eduardo Yaya, informó que entre

sábado y domingo salieron de Argentina 1843 camiones, un flujo que es el habitual en tiempos donde no se registran contingencias", manifestaron.

“En un momento de crisis como el que hemos tenido se necesita que se activen los protocolos correspondientes y se refuerce el personal para agilizar la documentación del tráfico de comercio internacional. En el Cristo Redentor se hace todo lo contrario”, subrayó el presidente de Aprocam, Ricardo Squartini.

El problema empeoró cuando se conoció que, de forma unilateral, el Delegado Presidencial de Chile en Los Andes había decidido restringir el horario de cierre. “Los horarios de frontera con Chile se determinan en los Grupos de Tarea Invernal (GTI) en los que intervienen los coordinadores, las gendarmerías y las cancillerías de ambos países. El último memorándum de entendimiento que se hizo indica que el horario del Cristo Redentor es de 9 a 23 horas. Hace algunas horas y de forma unilateral se modificó poniendo el horario de cierre a las 21 horas. Estamos haciendo un reclamo a Cancillería por esta situación no sólo porque la medida es indebida y no puede tomarse de forma unilateral, sino porque no se ve ningún motivo, no se avecina ningún temporal según podemos comprobar”, explicó Eduardo Yaya.

“Hay un desastre de coordinación entre Destilería y la ruta 84, ni en 10 días vamos a terminar de sacar este tráfico. A Chile la cantidad de camiones que cruzan es la de días comunes, a sabiendas de la cantidad que todavía queda del lado argentino es muy importante, al menos esperan 1500 camiones para documentar dentro de los diferentes playones de Mendoza y siguen llegando”, añadió Carlos Messina tesorero de la Asociación.

Los camiones están siendo retenidos en Destilería y Ruta 84 y los van subiendo a cuentagotas, cuando la playa del ACI Uspallata está semi desierta, según pudieron comprobar los directivos de la Asociación que subieron este fin de semana donde"se vio que Gendarmería y Policía priorizaron al turismo en las rutas, sin dar trato equitativo al transporte internacional".

“Ambas actividades tienen derecho a trabajar, y en este momento de crisis lo que le pedimos a las autoridades es que hagan un manejo equitativo en las rutas” subrayó Ricardo Squartini.

En enero, se realizó un bloqueo organizado por choferes autoconvocados que por semanas mantuvo cortado el comercio entre Argentina y Chile en el Paso que concentra el 70% del transporte entre ambos países. “Esta situación está caldeando los ánimos entre los conductores de las unidades y, no queremos que se repita lo que pasó en enero”, recordaron los dueños de las empresas.