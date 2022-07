Tras seis años de espera, llaman a la millonaria licitación del Ecoparque

Luego de seis años de espera tras la decisión de transformar el ex Zoológico provincial, este viernes se realizó el llamado a licitación para la construcción del Ecoparque de Mendoza. La convocatoria fue lanzada por el Ministerio del Interior de la Nación, debido a que la obra tendrá financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto total previsto es de más de $1.000 millones y el plazo de ejecución será de 14 meses.

La determinación de cerrar el histórico Zoológico ubicado en el Cerro de la Gloria y transformarlo en un Ecoparque fue una de las primeras iniciativas de la gestión de Alfredo Cornejo en el 2016. Sin embargo, la ejecución del proyecto fue sufriendo varias demoras, mientras muchos animales del lugar iban siendo trasladados a otros sitios. Finalmente, tras 6 años del cierre se llamó a licitación para la construcción de un paseo apuntado a la protección de la flora y fauna autóctonas de Mendoza.

En diálogo con MDZ, el director del Ecoparque, Ignacio Haudet, atribuyó esta demora a varios factores, entre ellos la pandemia del coronavirus, la readecuación del proyecto original para adaptarlo a una zona sísmica como Mendoza y la búsqueda del financiamiento. Respecto a este último punto fue clave la decisión de asignar a esta obra un remanente de fondos de un crédito del BID que tenía pendiente la provincia.

“Es un proyecto que se viene discutiendo desde 2016 cuando se crea la Ley del Ecoparque y se hizo un trabajo conjunto con el Colegio de Arquitectos de la provincia que hizo un master plan. Eso ideaba todo lo que sería el predio con diferentes zonificaciones y con una parte importante de Bienestar Animal y algunas obras de infraestructura complementarias. El gobernador decide que un remanente de fondos del BID que ya estaba destinado para la provincia se reutilice en alguna obra importante o de envergadura y esa plata vino al proyecto del Ecoparque”, explicó el funcionario provincial.

En el llamado a licitación que publicó este viernes el Ministerio del Interior de la Nación se hace referencia a que Argentina ha recibido del BID un préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial I y “se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos del Contrato correspondiente al Ecoparque en la Ciudad de Mendoza – Provincia de Mendoza”.

A partir de esa determinación, se convocó a que los potenciales oferentes presenten sus propuestas hasta el 26 de agosto del 2022. El presupuesto oficial de la obra es de $1.086.750.000 al mes de marzo de 2022 y el plazo de ejecución es de 14 meses.

Según se detalla en el pliego licitatorio el predio está situado en la ladera noroeste del Cerro de la Gloria y se encuentra limitado por la Av. San Francisco de Asís, Av. Libertador y el monumento al Ejército de los Andes, que forman parte del Parque General San Martín.

Resalta que el objetivo general del proyecto es “recuperar para la ciudadanía un espacio público de alto valor natural, patrimonial y simbólico; inserto en el conjunto histórico cultural Cerro de la Gloria, hito del principal espacio verde de la provincia. Las nuevas funciones permitirán realizar actividades de educación ambiental”.

Resalta que la obra consiste en la construcción de nuevos edificios para actividades educativas y gastronómicas con nuevos sistemas de senderos y espacios públicos, la construcción de nueva infraestructura eléctrica, de datos y de saneamiento y la recuperación de los caminos existentes para la promoción del turismo, la recreación y el esparcimiento.

Haudet detalló que los trabajos incluyen al hall de ingreso, la administración, una biblioteca, una plaza de juegos y un bar y resto-bar. También se arreglarán todos los caminos internos en el predio y se harán unos nuevos. Además se realizarán nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas y de riego.

Según estiman desde el Gobierno provincial se espera que la construcción comience en octubre próximos, por lo que los trabajos estarían terminando en diciembre de 2023, si se siguen los plazos estipulados.

Asimismo, el director del Ecoparque remarcó que apuntan a que las tareas respeten el funcionamiento interno actual del predio. “Todavía hay 1.500 animales y tienen que tener su resguardo, por lo que la obra tiene que convivir con los animales”, indicó.

Si bien en el último tiempo se han trasladado varios animales a otros destinos del país y del continente, el paseo va a continuar con una planta permanente de alrededor de 500 animales, según planifican desde la Dirección.

Seguirán estando aquellos que no pueden ser relocalizados, ya sea por que han adoptado una conducta que no les permite adaptarse a otro hábitat o porque pos su condición actual no pueden ser trasladados, como los camellos o los monos.

En tanto, Haudet señaló que el objetivo es que sea “un centro de rehabilitación” para la fauna autóctona, donde una vez que el animal rescatado esté en condiciones pueda volver a su hábitat natural.

Respecto a la gestión general del Ecoparque el funcionario remarcó que estará a cargo de la Dirección provincial, pero habrá unidades de servicio como las gastronómicas que se van a concesionar y hay proyectos de juegos y atracciones de realidad virtual que en un futuro también podrían concesionarse dentro del predio.