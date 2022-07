Desde Mendoza denuncian discriminación por parte de Nación

El presidente del bloque de Senadores del Frente Cambia Mendoza, Martin Kerchner, dijo que Mendoza sigue siendo discriminada por el Gobierno de Alberto Fernández. Manifestaron que no sólo no envía de forma adecuada las transferencias discrecionales per cápita, sino que además, en los últimos dos años ha dejado afuera a la provincia de las políticas alimentarias. Este programa sólo se ha distribuido en 7 localidades del país. La provincia de Buenos Aires recibió el 68% de los fondos.

Kerchner consideró que “no hay explicación razonable para que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deje afuera a Mendoza del programa de políticas alimentarias, que deriva fondos solamente a siete provincias del país y de las cuales, únicamente la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof recibe la mayor parte de las transferencias, según datos del Ministerio de Economía y del Indec”.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, detalla en su página web, que trabaja en la Seguridad y Soberanía Alimentaria de todo el territorio argentino, tendiente al cumplimiento de los principios federales, para citarlo textualmente, refiere diciendo: "Trabajamos para que las familias más vulnerables puedan acceder a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y la identidad alimentaria de cada región del país. Desarrollamos nuestras acciones como parte del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria creado en 2003 en el marco de la Ley 25.724".

Transferencias alimentarias.

Sin embargo, las acciones que se llevan adelante y el traspaso de fondos, no son equitativos para todas las provincias por igual. “Mendoza no ha recibido Partidas Alimentarias desde el año 2020. En 2021 no se recibieron ingresos y en lo que va del 2022 tampoco, es decir que para el Gobierno nacional los mendocinos valen $0, en referencia a otras jurisdicciones”, explicó Kerchner.

"Si nos referimos a datos concretos, podemos conocer que por ejemplo Buenos Aires tuvo un acumulado a mayo de 2021 de $5.720 millones, accediendo a un acumulado en mayo de 2022 de $ 7.500 millones o Tucumán, con un acumulado en mayo de 2021 de $532 millones, aumentando el acumulado a mayo a $1.101 millones", amplí el radical.

“Queda expuesta a las claras, la discriminación hacia los ciudadanos de la provincia, y el valor que para la Nación tiene cada mendocino, arrojando cifras que muestran el antifederalismo que tienen como criterio. Por ejemplo, las transferencias presupuestarias por habitante a mayo de 2022, Mendoza sólo recibió $1.530 por habitante, mientras que la provincia de Buenos Aires tuvo acceso $15.725 per cápita. Es decir que para el Gobierno nacional un mendocino vale 90% menos que un habitante de Buenos Aires”, detalló.

Luego, subrayó: “Esto muestra la distribución nula y poco equitativa, por la cual los mendocinos perdimos $52 mil millones, a pesar de ser un país federal. Es lamentable que por la decisión de un Gobierno que usa la lapicera para distribuir fondos según el color político de las provincias, se discrimine a todos los mendocinos. ¿Cuándo va a entender el kirchnerismo que las elecciones se ganan para mejorarle la calidad de vida a la gente, no para discriminar a sus adversarios de distintos partidos políticos?”.

Por último, destacó: "El Gobierno de Mendoza, con su buena administración y con fondos propios de la provincia, lleva adelante lo referido a política alimentaria, a través del Ministerio de salud, desarrollo social y deportes, para garantizar alimentación a familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad debido a que una vez más, para el Gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo, los mendocinos valemos cero peso".