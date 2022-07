Diputado liberal presentó un proyecto para que los extranjeros paguen sus gastos de salud

El diputado provincial de Avanza Libertad Nahuel Sotelo presentó un polémico proyecto de ley que establece que todos los extranjeros que utilicen el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires deben hacerse cargo de los gastos ocasionados. La controvertida iniciativa apunta a avanzar con una ley que imponga requisitos para la atención médica de los extranjeros y al fortalecimiento del sistema de salud para los bonaerenses

En diálogo con MDZ, el diputado libertario afirmó que es un tema que hace mucho está instalado en la sociedad y que por ser políticamente incorrecto la política lo esconde y agregó: “El tema volvió a explotar hace unos días con el caso de un compatriota argentino que murió tras recibir la negativa para ser atendido en un centro de salud boliviano, por no ser ciudadano de ese país. No es la primera vez que sucede, tenemos varias noticias y varios casos de que este tipo de situaciones suceden todos los años. Si no pagás o no tenés una asistencia al viajero no te atienden gratis en ningún país”.

“Hoy en día la situación del país no está para seguir regalando cosas y mucho menos cuando no hay reciprocidad, especialmente de nuestros vecinos limítrofes. Ante los cientos de problemas que hoy atraviesa el sistema de salud de la provincia en cuanto a insumos, infraestructura y demoras en la atención a nuestros ciudadanos, siendo la salud pública algo que financia en su conjunto los ciudadanos argentinos. Por eso creemos que es imperante la necesidad de instrumentar nuevos mecanismos en el sistema sanitario provincial”, remarcó Sotelo.

En la Provincia de Buenos Aires, mas del 50% niños son pobres.

No estamos en condiciones de andar regalando nada y menos si no hay reprocidad. Por eso presenté el proyecto #SaludParaLosArgentinos así los extranjeros que no viven en el país empiezan a pagar el servicio de salud. pic.twitter.com/SviE4SgEcY — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) July 11, 2022

En cuanto a los cuestionamientos a su proyecto por parte de los diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda; el diputado de Avanza Libertad fue contundente con su respuesta: “Desde el oficialismo van a tratar de bajar este tipo de proyectos que son contrarios a las doctrinas del populismo. En el proyecto de ley que presenté no se les niega la atención en salud a los extranjeros, simplemente dice que tiene que ser como en todos los países del mundo. Es decir, que se los atienda y se les cobre; o como sucede cuando alguien viaja al exterior que contrata una asistencia al viajero, que son quienes se hacen cargo ante algún problema de salud. En otros países el Estado no se hace cargo de la salud de los extranjeros como acá”.

Y añadió: “La provincia de Buenos Aires garantiza el acceso a la salud a cualquier persona extranjera que así lo requiera. Muchas veces en perjuicio de los mismos ciudadanos argentinos que, en ocasiones, no reciben trato prioritario ni siquiera en hospitales de nuestra provincia. Con esto no estamos inventando la pólvora, simplemente es copiar las cosas que en otros países funcionan”.

El legislador bonaerense que defiende las ideas libertarias también se refirió a los tours sanitarios de turistas extranjeros que vienen a atenderse gratis a la Argentina. "Estos tours sanitarios tienen una duración de 24 a 72 horas y vienen especialmente de los países limítrofes a atenderse en los hospitales públicos de la provincia que estamos pagando todos los contribuyentes con nuestros impuestos. Y cuando terminan se vuelven a su país, previo a haber utilizado todos los recursos que ofrece el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires”, explicó Sotelo.

Finalmente, el diputado Sotelo se mostró esperanzado en que la oposición, especialmente el ala dura de Juntos por el Cambio, acompañe su proyecto de ley, remarcando que “esta ley no viene a quitar derechos a las personas extranjeras, bajo ningún punto de vista se podría afirmar que esta ley quita el derecho de acceso a la salud a persona alguna, ya que no se puede negar o restringir el acceso en ningún caso. Solo se pide que se arbitren las formas necesarias para cubrir el gasto ocasionado".