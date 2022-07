Omar De Marchi, sin ser explícito, adelantó que está trabajando en un plan para la gobernación de Mendoza

El diputado nacional de Cambia Mendoza, Omar De Marchi estuvo presente durante el evento de lanzamiento de la doble portada y, en los micrófonos de MDZ Radio, adelantó sus intenciones políticas de cara a 2023. Sin ser explícito, adelantó que encabezará una de las listas que pugnará en la interna oficialista en la carrera por ocupar el sillón de San Martín en Casa de Gobierno.

"Falta mucho para eso. Lo que estamos haciendo ahora es hacer lo que no se puede dos meses antes de las elecciones; que es trabajar sobre un plan de Gobierno. Suele ser muy común que, cuando se aproximan los tiempos electorales, todos tienen planes, todo el mundo tiene equipos técnicos y hojas de ruta, y en el fondo suele ser, no siempre, algo que no es real", dejó ver el referente del PRO en Mendoza.

Y agregó: "Estamos trabajando en un plan provincial que se llama AMA Mendoza (Agenda Mendocina para la Acción) y que se basa en cuatro ejes estratégicos que son infraestructura social, educación, empleo y transformación digital. Lo hacemos en silencio, con mucha rigurosidad técnica".

"Estamos en etapa de diagnóstico. Creo que a fines de junio tendremos los resultados y ahí podremos comenzar a trabajar en las propuestas", sentenció, dejando ver que será uno de los candidatos del Frente Cambia Mendoza en las próximas PASO de 2023.