Axel Kicillof le respondió a María Eugenia Vidal por el cuestionamiento de dejar sin efecto una multa a Suteba

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo este viernes que “después de cuatro años de desinversión y desidia, la educación volvió a ser una prioridad”, en respuesta a la exmandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, quien lo cuestionó por dejar sin efecto la multa que su administración le impuso al gremio docente de Suteba por hacer paro.



“La realidad es que respetando a maestros, directivos, auxiliares y sus representantes no hubo un solo día de paro en tres años en las escuelas de la provincia”, indicó en su perfil de Twitter el gobernador.



En este sentido, Kicillof señaló: “No hubo un solo día de paro docente en la provincia de Buenos Aires desde que asumimos. La fórmula es sencilla: escuchar a los maestros y respetar a sus representantes”.



Además, el gobernador indicó que “después de 4 años de desinversión y desidia, la educación volvió a ser una prioridad para la provincia de Buenos Aires”.



En esa línea, informó que se destinaron “7.5% del presupuesto total para inversión en educación” que se inauguraron “85 edificios” y que realizaron “más de 4.900 obras de refacciones”.



Kicillof enumeró que en su gobierno se designaron “más de 3600 cargos docentes para recuperar los Equipos de Orientación Escolar en escuelas primarias y secundarias de gestión estatal” e indicó que “con ATR y +ATR nos dedicamos a intensificar la enseñanza de las y los estudiantes bonaerenses que tenían que reforzar aprendizajes”.



“No somos todos iguales: algunos dirigentes paralizaron obras y otros las reactivamos e invertimos para finalizarlas. Aunque después quieran vender que se “arrepienten”, la verdad es que solo piensan hacer lo mismo, pero más rápido, como ya confesaron”, completó Kicillof en su último posteo y acompañó las expresiones con un video de Vidal en el que sostenía que le había pedido disculpas a los docentes por el conflicto de 2018.



Ayer, en su perfil de Twitter, la exgobernadora compartió el titular "Axel kicillof le perdonó a Suteba una multa de $659 millones de pesos que Vidal le había impuesto por hacer paro" y luego apuntó contra de la actual administración provincial.



"Solo en 2018 Baradel hizo 25 días de paro, y lo multamos por sabotear la vuelta a clases post vacaciones de invierno. Ahora, el gobernador que cerró las escuelas dos años, le perdona la multa. ¿Los intereses de quién defiende, Kicillof? Los de los chicos no", indicó Vidal.



Por su parte, el jefe de asesores del gobernador, Carlos Bianco, también le contestó a la diputada del Pro: “¿Cuál es la diferencia nuestra con Vidal? Que Vidal atacaba, perseguía y encima no les aumentaba el salario”.



“Nosotros, en cambio, negociamos paritarias por encima de la inflación. Esa es la razón por la que, luego de muchos años, las clases han comenzado en tiempo y forma durante tres años seguidos”, agregó Bianco y dijo que el expediente que se dio de baja “tenía como único objetivo seguir persiguiendo a las y los trabajadores de la educación”.



Los primeros en responderles fueron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y su par de la cartera de Trabajo, Mara Ruiza Malec, quienes ayer defendieron la decisión de Kicillof y apuntaron contra la gestión macrista.



El miércoles, el Gobierno bonaerense notificó oficialmente al secretario general del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, que dejó sin efecto una multa que la administración de Vidal intentó aplicarle al sindicato durante una medida de fuerza impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).



En febrero de 2017, Suteba y los gremios de Udocba, Amet, Uda, Sadop y Feb, que representan a los trabajadores de la educación de Buenos Aires habían convocado un paro para el 6 y 7 de marzo que coincidía con el inicio del ciclo escolar.



El 3 de marzo, y bajo el expediente 21559-17/17 que corresponde a la negociación paritaria docente, la Dirección Provincial de Relaciones Laborales del ministerio de Trabajo, entonces encabezado por Marcelo Villegas, decretó la conciliación obligatoria en los términos de la Ley Nº10.149.



Al no haber un acatamiento por parte de las entidades sindicales, que había adherido a la medida de fuerza convocada por la Ctera, el Gobierno de Vidal decidió multar a la Suteba.



Ante esta situación, la ministra de Trabajo Ruiz Malec resolvió declarar la nulidad de la sanción impuesta como un acto de desagravio y reparación a todo el sindicalismo bonaerense, ratificando que el camino debe ser el de escuchar las demandas de los gremios para llegar a acuerdo que mejoren la vida de las y los trabajadores.