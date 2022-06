Victoria Tolosa Paz advirtió sobre un nuevo problema en el Frente de Todos

La diputada nacional del Frente de Todos (FDT), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el proyecto para aplicar un gravamen a la renta inesperada impulsado por el Gobierno nacional "va a permitir seguir creciendo y redistribuyendo" y dijo que espera que "la semana que viene ingrese al Parlamento". "El Proyecto de Renta Inesperada nos va a permitir seguir creciendo y redistribuyendo", afirmó la legisladora en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, se mostró esperanzada en "poder darle media sanción al proyecto que busca repatriar los fondos que se fugaron en la gestión anterior". Tolosa Paz añadió que "entendemos que esos sectores que están teniendo una renta que ni se imaginaron, afectan en un lugar en el que claramente aplica la lapicera y lo vamos a defender en el Congreso". La legisladora expresó que "hay una gran voluntad política" en ese sentido, pero sostuvo que "es necesario cuidar las distintas herramientas a fin de mantener la macroeconomía".

"Hace dos meses comentaban que la Argentina no iba a poder garantizar el nivel de crecimiento; demostramos que no es cierto y nadie lo dijo", afirmó tras admitir que el Frente de Todos "tiene un problema de comunicación" de cara a la sociedad, a la cual es "muy difícil explicarle esta coyuntura en un contexto inflacionario". Tolosa Paz señaló que el objetivo del frente gobernante es "la recuperación del salario, nos toca la tarea enorme de reconstruirlo; lo que no podemos dentro del frente es dudar de si ése es el objetivo central, ya que ese es nuestro proyecto político" y aseguró que "lo que está en discusión es cómo hacerlo".

Necesitamos recomponer una agenda que unifique. Es lo que nos piden trabajadoras y empresarios pymes en cada municipio. El viernes Alberto y Cristina coincidieron en mirar hacia adelante, y allí nos encontraremos trabajando por la soberanía energética.#ConflictoDeIntereses@C5N pic.twitter.com/YjNhHFMBtG — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 6, 2022

"Cuando venís de un proceso de destrucción como el que venimos, la recuperación es muy difícil, y no por falta de voluntad política", expresó y afirmó que "el Presidente tiene la responsabilidad de evitar una devaluación, hay que tener la certeza de que los dólares van a estar, no es ni falta de capacidad ni falta de coraje". Para Tolosa Paz, "hay un sinfín de herramientas económicas a tener en cuenta" y expresó que "el equipo económico no quiere hacer un shock de ingresos sin que la economía lo resista".

En este punto, consideró que será de "gran utilidad" la tarea "que hay por delante en el Parlamento", ya que "hay una vocación enorme de que el salario gane y recupere posiciones en el poder adquisitivo porque eso es parte de nuestro proyecto político".

El Gobierno nacional impulsa la aplicación de un gravamen a la "renta inesperada" para aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El anuncio de la iniciativa fue realizado el 18 de abril, durante un acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.