Mario Negri tiene coronavirus y se pierde un debate clave para Juntos por el Cambio

El diputado nacional cordobés Mario Negri y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara baja informó este lunes que contrajo coronavirus y que deberá aislarse en su domicilio hasta que las autoridades sanitarias le den el alta clínica.

Pero lo relevante es que se perderá el debate en la sesión especial solicitada para tratar el proyecto de Boleta Única Papel para modificar el Código Nacional Electoral. La misma se llevará a cabo este miércoles a partir de las 10 hs.

"Hoy me realicé el hisopado rutinario por mi labor en la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo me dio resultado covid positivo. Hasta el momento me encuentro absolutamente asintomático y permaneceré en mi domicilio hasta que la autoridad sanitaria lo disponga", sostuvo Negri en su cuenta de Twitter.

Hoy me realicé el hisopado rutinario por mi labor en la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo me dio resultado COVID positivo. Hasta el momento me encuentro absolutamente asintomático y permaneceré en mi domicilio hasta que la autoridad sanitaria lo disponga. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 6, 2022

La ausencia de Negri resuena en las arcas de Juntos por el Cambio, pero desde la principal coalición opositora se aferran a que no habría inconvenientes a la hora de tratar el tema en el recinto. Necesita 129 adhesiones para darle media sanción al proyecyo. La baja de Negri significa que tendrán 131 en vez de 132. De esta forma, desde la oposición se encuentran atentos a que no ocurran anormalidades o que se produzca una ola de contagios de coronavirus.

La agenda parlamentaria para esta semana.

Diputados opositores lograron conseguir el dictamen del proyecto Boleta Única de Papel el pasado 31 de mayo. Los bloques opositores lograron imponer su mayoría -con 58 votos- para avanzar con un dictamen para la implementación de la reforma electoral.

La nueva iniciativa se aplicaría en torno a las elecciones presidenciales y de legisladores. Por otro lado, el Frente de Todos se contrapone y rechaza el cambio de régimen de votación, de forma que defiende la boleta tradicional.

Juntos por el Cambio (JxC), el Interbloque Federal y Juntos por Rio Negro reunieron 58 firmas en las tres comisiones, mientras el Frente de Todos consiguió 57 firmas en contra de la Boleta Única.