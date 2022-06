Las polémicas declaraciones de Javier Milei hicieron explotar a Fernán Quirós

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, criticó al diputado nacional de La Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, por su postura respecto a la venta de órganos. El funcionario porteño expresó que "lo de Milei con la venta de órganos es una equivocación y es dañino para la sociedad", en diálogo con la periodista Cristina Pérez.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

"No sólo me parece que es una profunda equivocación en términos de lo que es la donación de órganos en Argentina y en el mundo, sino que también es potencialmente dañina para lo que es la confianza que la sociedad tiene en todas las entidades y en el sistema de salud", señaló Quirós.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Luego, el ministro porteño destacó la importancia de la infraestructura actual del sistema de salud. "Las entidades y el sistema seccionan todo lo que es la procuración y la donación y la lista de trasplantes. Lo de Milei es una mala definición, es incorrecta, no es como funcionan los trasplantes y lo que dice es dañino para nuestra historia", agregó Quirós.

Asimismo, Quirós respondió a los rumores en torno a una posible futura candidatura para jefe de Gobierno porteño. "Me parece que es un título un poco fuerte para la realidad actual. Estoy focalizado en ser ministro de Salud y no estoy planeando ni pensando nada para el futuro. Más allá de la gente que le guste que lo sea, no estoy trabajando para ello. Necesito tener cierta paz interior y reflexionar sobre el compromiso que tengo que tener. No estoy focalizado en eso. No he tenido el tiempo ni la energía. Quiero vivir el presente y luego lo pensaré. Hoy no he tenido la energía de hacerlo", completó el funcionario porteño.