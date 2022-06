La alegría del peronismo mendocino por una decisión de Alberto Fernández

El reemplazo del ministro de Producción Martín Kulfas por Daniel Scioli causó entusiasmo dentro del peronismo mendocino que apunta a encontrar anclas que lo lleven a la unidad perdida. El nuevo funcionario del presidente Alberto Fernández tiene muy buenos vínculos con justicialistas de todas las provincias y en Mendoza hasta lo ponen en carrera presidencial para 2023.

"Como dirigente del peronismo estoy contento porque es una persona que siempre apostó al diálogo", sostuvo el intendente de Maipú, Matías Stevanato, ante la consulta de MDZ. "Es una persona que trabaja y gestiona 24/7", agregó el jefe comunal pero evitó hablar de postulaciones para los comicios del año próximo. "Falta mucho y estamos muy ocupados en la gestión y la gente necesita que le solucionemos los problemas", advirtió.

"Es el ministro de Alberto, con llegada a todos los gobernadores del peronismo, es una noticia excelente", afirmó otro dirigente de peso quien prefirió no salir opinando con su nombre y apellido sobre el tema. Sin embargo esa mirada se ha replicado dentro del PJ mendocino durante todo el fin de semana, incluso entre sectores cristinistas.

Para La Cámpora es un triunfo porque "se fue el jefe más duro" de Alberto, aseguran. Pero en política se sabe que quien saca, no pone. Por lo tanto, pese a que para ese grupo político el perfil de Scioli no los representa, consiguieron algo buscado: la salida de Kulfas. De última, el ex gobernador de Buenos Aires no hará declaraciones en su contra y menos en público.

Algo que también entusiasma al PJ mendocino es el conocimiento de Scioli sobre la vitivinicultura y sus relaciones con ese ámbito fundamental para Mendoza. De hecho, en su última visita, como embajador hizo gestiones en Brasil por los empresarios del sector.

La ola naranja

Era el 1 de mayo del año 2014. El por entonces gobernador peronista Francisco Paco Pérez abría las sesiones ordinarias legislativas y había carteles naranjas por toda la Legislatura. No los había colocado él, sino el ex vicegobernador Carlos Ciurca, quien un año antes del lanzamiento de la candidatura de Daniel Scioli como presidente, impulsó en Mendoza la "ola naranja", que representó luego al sciolismo en todo el país en su campaña para las elecciones que terminó perdiendo contra Mauricio Macri.

Ese vínculo entre Scioli y el PJ local no sólo se pudo ver en ese momento sino también por varias visitas que hizo a la provincia cuando gobernaba Pérez. De hecho hay una foto del 14 de noviembre de 2014 en el estadio de San Martín donde Scioli, que como gobernador de Buenos Aires, sale con todos los gobernadores de la Argentina, incluido el mendocino que hizo de local. Las situaciones se repitieron: jugó al fútbol en Maipú, con su casaca naranja en plena campaña presidencial, entre otros actos públicos.

Recientemente Scioli, como embajador de Argentina en Brasil, estuvo en Mendoza en los festejos vendimiales. “Han venido candidatos a lo mendocino”, se ilusionaron peronistas presentes en el tradicional desayuno de Coviar en relación a el por entonces embajador y al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Para algunos dirigentes la designación de Scioli en el ministerio que tiene el control de las economías regionales, lo pone en carrera para las presidenciales del 2023. Incluso ya hay expectativas entre algunos sectores de que sea el candidato oficialista y que en Mendoza acompañe Martín Hinojosa, el actual el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura Martín Hinojosa quien está trabajando para ser el candidato a gobernador peronista. Pero, como se sabe, falta mucho.

Hay algunos cambios en torno a Scioli, ya no está Pepe, su hermano, detrás de su armado electoral. Sin embargo la relación con el peronismo local sigue intacta porque es directamente con él, sin intermediarios.