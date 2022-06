El FMI y Argentina ya saben que no se cumplirá el acuerdo

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya tienen algunas cuestiones y varias certezas definidas. La primera y más importante en lo coyuntural, es que se cumplirán las metas pactadas en el acuerdo de Facilidades Extendidas correspondientes al primer trimestre del año; con lo que el board del organismo le podrá tilde verde a la primera misión que terminará esta semana.

Se sabe que probablemente también haya un cumplimiento en el segundo trimestre del año, con lo que haya cierta paz con el Fondo al menos hasta septiembre 2022. Lo otro sobre lo que ya hay certezas también entre Buenos Aires y Washington, es que el Facilidades Extendidas no tendrá futuro en el 2023. Y que la pregunta a dilucidar hacia delante será el momento exacto en que se caerá. Y la actitud que el FMI tendrá el organismo en ese momento. Más concretamente: aceptará un waiver, dejará al país flotando en la indecisión institucional hasta que haya elecciones presidenciales y un nuevo gobierno para negociar o lanzará a la Argentina al default vergonzante más notable en la historia del Fondo.

Hay algo cierto. Ya se sabe que existe una meta y un objetivo que no se cumplirá. El primero será la promesa de un límite de 1% del PBI del déficit fiscal financiado por el BCRA (esto es, emisión monetaria); para cumplir con la meta general de desequilibrio entre ingresos y gastos. Seguramente hasta agosto habrá números explicables. El problema será el segundo semestre, donde es ya casi imposible que la entidad que maneja Miguel Pesce no pueda socorrer con mayor emisión a Martín Guzmán. Salvo que se acepte pagar una tasa de interés no recomendable para la salud del sistema financiero el particular y la economía argentina en general.

El objetivo que ya se sabe que no se cumplirá es obvio. La proyección de una inflación de 48% para todo el 2022 es ya una utopía, y sólo cabría de esperar que se llegue a ese porcentaje después de septiembre como meta máxima. El ministerio de Economía pelea un resultado cercano algo menor al 60%, un nivel que para los privados es imposible. Y que la realidad marcaría que se debe buscar un dato no peor al 70%. En el mejor de los casos.

Para tomar decisiones, Argentina deberá pasar unos 10 duros exámenes ante el FMI. Y es muy difícil que pueda superarlos. El escenario más probable es que antes que termine el paso del tiempo preestablecido de dos años y medio para la primera parte del acuerdo, Argentina deba pedir un algo humillante perdón. Por lo dictaminado, el próximo examen se concretará entre julio y agosto. El último en el primer trimestre del 2025. Si supera todas estas instancias; recién en ese momento, en marzo del 2025, comenzará a aplicarse el Facilidades Extendidas propiamente dichas.

Si, por el contrario, durante dos trimestres consecutivos Argentina no cumple con la mayoría de las variables comprometidas ante el FMI, el pacto caerá y el país deberá volver a llamar a los técnicos del organismo que maneja Kristalina Georgieva, para rediscutir las cláusulas y volver a cerrar un nuevo acuerdo; pero, obviamente, en peores condiciones a los anteriores. El período en el que Argentina deberá recibir a las misiones del FMI que controlarán que todo a lo que se comprometió el país se cumpla, comenzarán en el tercer trimestre de este año, cuando se fiscalizará lo que sucedió en el segundo.

Esto implica que entre julio y agosto, los funcionarios del ministerio de Economía y el Banco Central (más algún que otro despacho importante), tendrán que rendir examen sobre que sucedió entre abril y junio; el primer trimestre en el que Argentina tendrá que cumplir con lo pactado con el Fondo.

Las 10 misiones que el país deberá recibir desde el tercer trimestre de este año, se basan en la lógica que en realidad lo que Argentina negoció con el FMI, no es un cronograma de pagos del fallido Stand By del 2018, sino el otorgamiento de un nuevo préstamo por US$44.700 millones; que se utilizará para liquidar los vencimientos del acuerdo firmado por Mauricio Macri. El dinero sale de una cuenta del FMI para pagar en otra cuenta del FMI, sin que pase un sólo dólar por el país. Argentina saldará así sus cuentas impagas y no caerá en default con el Fondo.

Pero para que el organismo ejecute estas liquidaciones, antes Argentina deberá cumplir con las metas prefijadas y que figuran en el acuerdo que llegó hoy al Congreso. Como el plan comienza en el segundo semestre y termina en diciembre del 2024, una vez superados estos 10 exámenes, el Fondo terminará su cronograma de liquidación e iniciará la vigencia del Facilidades Extendidas.