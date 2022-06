Anabel Fernández Sagasti acorraló a un intendente radical por la inseguridad

La senadora nacional del Frente de Todos en representación de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, compartió en sus redes sociales una carta dirigida al intendente radical de Tupungato, Gustavo Soto, en la cual se le reclama por políticas de seguridad en su departamento.

El escrito fue originalmente publicado por el concejal peronista de la comuna del Valle de Uco, Jesús Piña, quien arremetió contra Soto "ante los crecientes hechos de inseguridad", según indicó.

"¿Dónde está Gustavo Soto? Es lo que nos nos preguntamos todos ente la falta de políticas de seguridad pública y la pasividad con que el oficialismo aborda los reclamos de la gente ante los crecientes hechos de inseguridad", comienza el escrito al cual adhirió Anabel Fernández Sagasti.

En TUPUNGATO también los vecinos piden más seguridad uD83DuDC47uD83CuDFFB https://t.co/XKAzKd4gw7 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 6, 2022

"El intendente, Gustavo Soto, ya no puede excusarse detrás del argumento de falta de competencia municipal para la resolución de conflictos en este ámbito. Su pertenencia al mismo partido político que el gobernador de Mendoza y su excelente relación on él y demás miembros del Gabinete del Gobierno provincial le posibilitan herramientas de gestión que son imprescindibles en momentos tan críticos. Hace unos días un hecho conmocionó a toda la sociedad tupungatina y al país: el asesinato de Vicente Gatica, que no fue un episodio aislado y se podría haber evitado, al igual que tantos otros. Contrariamente a lo que se supone, la responsabilidad no solo recae en los autores materiales del hecho, sino también en todos aquellos que deben velar por la seguridad y realizar planes de acción preventiva", sigue.

Y en otro tramo detalla: "Nuestra sociedad necesita que Gustavo Soto aparezca, que se pueda ver su cara más allá de las foto. Necesita un intendente presente que sea capaz de dar respuestas municipales y que, si estas no alcanzan, gestione a nivel provincial. Robos, violencia y asesinato no son características de ese 'buen lugar para vivir y que siempre te espera', como esbozan los eslóganes en las redes sociales del municipio. Para que Tupungato sea buen lugar para vivir debe ser seguro".