Alfredo Cornejo salió al cruce por el caos en el Gobierno nacional

El exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se expresó en redes sociales sobre el caos del Gobierno que se desató en las últimas horas. Tras la oficialización de la salida de Kulfas con una extensa carta de despedida, el Gobierno rechazó las acusaciones del exministro y la interna sigue al rojo vivo.

"Viven cruzándose chicanas. Mientras tanto se profundiza la crisis energética y la inflación. No esperemos soluciones de un Gobierno sin plan. Entre la falta de autoridad de @Alferdez y la prepotencia de @CFKArgentina, están los argentinos", dijo Cornejo este lunes en horas de la noche en sus redes sociales.

El senador de la UCR, anteriormente había indicado: "Alberto Fernández echa a Kulfas porque atacó en off a @CFKArgentina, pero no echa a ninguno de los funcionarios de La Cámpora que lo atacan en on y en off", cuando se conoció que el presidente le había pedido la renuncia el pasado sábado al mediodía.

En esta ocasión, Kulfas arremetió contra la vicepresidenta de la Nación y dijo: "La licitación del gasoducto de Vaca Muerta es responsabilidad de IEASA SA, cuyos miembros, al igual que el equipo de Energía, responden políticamente a la Sra. vicepresidenta. Ratifico lo dicho el viernes en el acto de los 100 años de YPF. Fueron declaraciones realizadas 'en on' y que quedarán registradas en radio AM 750 y formuladas ante los periodistas allí presentes".

Es por eso que el Gobierno apostó a un mensaje de unidad, rechazando las declaraciones vertidas por Kulfas y a través de un tweet de Gabriela Cerrutti, actual portavoz de la presidencia, manifestó: "El Gobierno nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido".

Además, sostuvo: "El presidente @alferdez está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas.