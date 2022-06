El "Pollo" Sobrero ridiculizó a Javier Iguacel en la TV

Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, fue el protagonista de un tenso cruce con Rubén ‘Pollo’ Sobrero, secretario general de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria. Ambos fueron invitados a "Viviana Con Vos", programa conducido por Viviana Canosa.

En un primer momento, Sobrero le recriminó a Iguacel un puente donde, según el secretario de la Unión Ferroviaria, no pasaban los trenes. “Yo no estoy procesado, vos estás procesado. Yo no tengo ningún hecho de corrupción, vos sí. Yo estoy limpio, vos no“, comenzó diciéndole Sobrero a Iguacel.

El picante cruce siguió y Sobrero le recriminó a Iguacel que nunca terminó un puente: “No seas chanta, lo tuvimos que reformar todo porque vos sos un inútil. Hiciste una cosa que no sirve para nada y por eso estás denunciado en varias causas, no solo en esta”.

Iguacel se quiso defender, y explicó: "Hay que cambiar la Argentina. Queremos que no haya gente como vos".