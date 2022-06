Oficializan más designación de jueces con pasado afín al oficialismo

El gobernador Rodolfo Suarez hizo oficial el nombramiento de dos jueces y se mantiene así la tendencia a la renovación del Poder Judicial con la misma impronta y alguna cercanía al oficialismo. En este caso se trata de dos abogados que tuvieron alguna cercanía vía el Poder Ejecutivo o el Colegio de Abogados.

El primero es Gustavo Boullaude, quien fue designado como juez del Tribunal de Gestión Asociada 3 (Civil y Comercial). El hombre tuvo un cambio rápido de función. Era funcionario del Ministerio de Infraestructura y había sido designado en IMPSA como representante del Gobierno, pero no alcanzó a ejercer hasta que fue nombrado juez.

Como informó MDZ, Boullaude tuvo antes un percance, pues hubo en su examen un problema que llamó la atención dentro de tribunales. En la prueba ante el Consejo de la Magistratura no cumplió el requisito (ahora anulado) de que los exámenes no puedan ser identificados. El suyo tenía características que sí lo distinguían del resto. La irregularidad no fue correspondida con ninguna sanción y el candidato rindió bien y luego fue elegido por Suarez y avalado por el Senado.

El otro abogado que llegó a juez es Pablo Bittar, que también llegó a un Tribunal de Gestión Asociada; en este caso el número uno. Bittar era parte de la conducción del Colegio de Abogados en la lista afín al oficialismo.

En los últimos meses hubo tensión en el Senado por el nombramiento de jueces, fiscales y defensores. El PJ había decidido "no participar más" de las sesiones de acuerdo, medida que duró poco.