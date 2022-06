Aumentan el boleto y los subsidios, pero no alcanza y el Estado provincial deberá aportar más

La inflación y la inestabilidad económica hacen que los presupuestos se conviertan en piezas literarias más que en reflejos de la realidad. Esa disfunción se siente en áreas sensibles, como los servicios públicos y el transporte en particular. Desde el viernes aumenta el precio del boleto en Mendoza y el precio "testigo" será de 40 pesos. Pero no alcanzará a cubrir lo que se había proyectado. Al mismo tiempo el Gobierno nacional actualizó los subsidios para las provincias, pero con un aumento de solo el 10%, mientras que la inflación acumulada ya supera el 30%. Por eso la tensión sobre el sistema crece.

En el Gobierno, igual que ocurrió en el resto de las provincias, analizan cómo seguir y por ahora la salida sería la misma: aumentar los aportes desde el Estado provincial, aporte que este año superaría los 20 mil millones de pesos. Por día, el sistema cuesta casi 65 millones de pesos. La Nación aporta por mes ese monto, por lo que en el volumen general la relevancia se diluye. Allí es donde la queja de Rodolfo Suarez confluye con la de sus pares peronistas. Todos los mandatarios provinciales reclaman a la Nación otro modelo de distribución de los subsidios del transporte.

Hoy el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y el Gran Buenos Aires) reciben más del 70% del total de recursos que la Nación destina al transporte. Por eso en el AMBA el boleto cuesta 18 pesos, en Mendoza costará 40 y en otras provincia supera los 60 pesos por pasaje.

El Ministerio de Transporte aumentó los montos de las transferencias para las provincias. Ahora destinará 3.850.000.000 pesos hasta septiembre y subirá a 4 mil millones en octubre. En Mendoza aseguran que el incremento es irrelevante en el contexto actual: significaría una suba del 10% para que lleguen cerca de 63 millones mensuales. Igual, esperan a que se conozca la forma de distribuir los montos. Desde el mismo Ministerio habían dicho que solo tenían recursos hasta agosto. Ahora comprometieron transferencias hasta octubre.

Legisladores de Mendoza, como Alfredo Cornejo, presentaron un proyecto para distribuir de otra manera los recursos para subsidiar el transporte. Lo mismo hicieron desde Córdoba, San Juan y Santa Fe. Pero aún no hay respuesta desde Casa Rosada. El problema no es darle "más" a las provincias, sino "quitarle" a Buenos Aires, pues más recursos no hay para agrandar la "torta" a repartir.

El boleto en Mendoza costará 40 pesos desde el viernes. Igual, la implementación depende del sistema SUBE, por lo que, como ocurrió a principio de año, puede demorarse. La recaudación por el pago del pasaje tiene poco peso en la ecuación general.