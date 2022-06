Javier Milei desafió a Cristina Fernández de Kirchner

Ante los dichos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el movimiento liberal y la reivindicación que hace Javier Milei sobre la figura de Cavallo, el libertario le respondió públicamente diciendo: “Está tan obsesionada con los libertarios. La desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo en el acto de la CTA están mal”.

Durante el plenario realizado en la sede de Avellaneda de la CTA, la vicepresidenta dio un discurso en el cual lanzó dardos hacia varios sectores. En su mensaje, Cristina aseguró que hay movimiento que “está de moda”, en una clara referencia al partido que encabeza el economista libertario.

“Están de moda. Ahora apareció uno que dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo. Te imaginarás la gente, estamos para el suicidio colectivo onda Guyana, onda Jim Jones”, exclamó irónicamente Cristina Kirchner en su referencia a Milei y su movimiento.

Frente a estas declaraciones, el legislador libertario, en diálogo con LN+, dio su opinión sobre el polémico discurso de la vicepresidenta: “Vaya y busque su propio archivo, señora, usted también dijo que era el cuadro más importante de la historia. Dado que está tan obsesionada con los libertarios míreme a la cara: la desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre inflación están todas mal”.

Además, Milei consideró que la vicepresidenta cometió "graves errores" durante su discurso. “Es una contradicción cuando dice que la inflación no es del déficit fiscal”, aseguró y sumó que cuando: "Vos exportas para poder importar. Comercializas. El comercio es una forma en la que vos te especializas en lo que sos bueno y el resto lo importás".

Finalmente, el diputado del partido Libertad Avanza aseguró que Cristina no tiene razón cuando sostiene que la responsabilidad de la inflación argentina deriva de las acciones de los empresarios. "Es imposible saber la inflación que vamos a tener este año, porque no es solamente un problema de cuánto emite el Banco Central, el problema es que no hay demanda de dinero. El truco va a ser cuántos controles va a poder hacer el Gobierno para evitar que caiga la demanda de dinero", concluyó Milei.