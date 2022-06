Apuntan a Bonarrico por un monumento a la Biblia que hará un municipio radical

En una planilla del plan de Obras del Presupuesto de Malargüe para este año, figura en primer lugar "el monumento a la Biblia-Calle Maza" por 2,2 millones de pesos y es una de las obras más costosas que prevé hacer este año con fondos municipales el intendente radical Juan Manuel Ojeda. Desde la comuna aseguran que "fue pedido por todos los credos" y que incluye asfalto y acequias a su alrededor pero desde la asociación de pastores evangélicos de Malargüe (ARPE) desmienten haber participado y piden explicaciones por el gasto. En el Concejo Deliberante, incluso en el oficialismo, hay malestar y pedidos de informes por esta obra. En el departamento, algunas versiones indican que el monumento está vinculado a Héctor Bonarrico -el ex senador que está denunciado por haber dicho que hizo un acuerdo electoral a cambios de fondos del Gobierno de Mendoza- pero él lo desmintió ante MDZ.

En la planilla anexa de las obras aparece "Monumento a la Biblia, calle Maza", por 2.234.000 millones de pesos de los cuales, 1,2 millones será en materiales y 945 mil están previstos para gastar en mano de obra. Es una de las obras más caras, detrás de los arreglos del Cementerio Municipal que cuestan 2,5 millones de pesos.

Ante la consulta de MDZ, desde el municipio aseguraron que "le han puesto monumento a la biblia en la planilla pero no es lo que cuesta el monumento". "Es una zona en la calle Maza donde no había pavimento ni acequias. Hay una parte de tierra que tenía sus problemas, que surgieron de las inquietudes de los vecinos que recogieron. Se va a hacer el pavimento, las veredas y el boulevard. Además, el monolito con la inscripción: homenaje a la biblia, que es en respuesta a los pedidos y a las inquietudes que han tenido las Iglesias", expresaron.

Sin embargo, la presidenta del ARPE (Asociación Regional de Pastores Evangélicos) Ana María Zalazar, negó que los pastores que representa hayan participado. "Nosotros no tenemos nada que ver con esto, no trabajamos para ningún partido. Otra gestión ya nos hizo una fuente que se llama la fuente de la vida pero que no está cuidada. La gente pasa muchas necesidades y me asombra que se use esa cantidad de fondos del Estado y se diga que es en nombre de las Iglesias, cuando nosotros lo que queremos es ayudar a la gente", sostuvo de manera tajante y sin hacer más declaraciones.

En el Concejo Deliberante también se ha generado mucho revuelo. Ese cuerpo legislativo está compuesto por 5 concejales del bloque oficialista Cambia Mendoza (incluida la presidencia del cuerpo) y 5 de la oposición (2 del Frente de Todos, 1 del Bloque Reconstruyendo Malargüe - que es también del PJ- y 1 del Partido Federal). Desde ambos lados hay voces en contra del plan de obras de Ojeda.

Andrés Risi, concejal del PTP en el Frente de Todos y quien preside la bancada, afirmó :"El problema es que se gasta en un monumento pero no se resuelven las necesidades históricas del pueblo de Malargüe como la falta de agua y de gas cuando tenemos 15 grados bajo cero. Sobre el plan de obras puedo decir que el año pasado venían 77 y no se hizo casi ninguna". Desde el bloque Reconstruyendo Malargüe, la ex legisladora provincial Silvina Camiolo, expresó que hará un pedido de informes sobre el plan de obras municipal: "La obra decía monumento a la biblia solamente, en el plan de Obras por Administración, que fue aprobado. Ahora dicen que va a haber un trabajo de un boulevar. En función de la falta de información vamos a hacer un pedido de informe para saber cómo va a darse esa obra y además, por las 11 obras que se presentaron por Administración y algunas de las cuales figuran en este presupuesto 2022 y aún sin ser aprobadas ya comenzaron a realizarse".

Desde el bloque oficialista, el radical Martín Palma también mostró su disconformidad. "Mi opinión personal es que hay otras cuestiones que deberían ser más prioritarias que un monumento a la biblia", aseguró. Respecto de si su bloque apoyará o no un pedido de informes de la oposición, el edil sumó a MDZ :"Viti Fayad (el fallecido ex intendente radical de la Capital) decía que lo mejor que nos puede pasar es que nos presenten pedidos de informes. La obligación del Concejo Deliberante es controlar".

En Malargüe corrió un rumor durante los últimos meses que a varias personas consultadas les llegó. El mismo apuntó a que hace un año, un pastor de General Alvear estaba juntando firmas para el monumento a la biblia, que costaba 35 mil pesos y que era enviado por Héctor Bonarrico,(el ex senador que ha sido denunciado por el Gobierno en las últimas semanas por haber afirmado que el Estado provincial se comprometió a darle 18 millones de pesos a su fundación fruto de un acuerdo electoral y eso generó una denuncia contra el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez por parte del Frente de Todos).

MDZ consultó a Bonarrico y él negó estar relacionado al monumento: "No, yo no impulso eso. Los municipios como Maipú hace años que tienen secretarías interreligiosas. Yo fui el creador de la ley 9104 que declara el 31 de octubre como como el día de los evangélicos y todos los departamentos ese día hemos levantado la bandera haciendo historia en el mundo. No hay por qué extrañarse".

En Rivadavia hay un monumento con fondos de las Iglesias, no del Estado

El 18 de septiembre pasado en la plaza Bernardino Rivadavia (del departamento Rivadavia administrado por el radical Miguel Ángel Ronco) se instaló un monumento a la biblia. MDZ habló con el pastor Roberto Garay, uno de los impulsores. "Se hizo con el recurso de las iglesias que participamos. Cada iglesia hizo su aporte económico. Lo único que hizo el municipio fue aprobar la autorización por unanimidad en el Concejo Deliberante. Nosotros nos hicimos cargo de lo que correspondía, colocar el monumento con fondos exclusivos de las iglesias evangélicas, sin cargo para el municipio", expresó.

También negó que Bonarrico tuviera algo que ver: "Esto lo hicimos con el Consejo de Pastores de Rivadavia, Bonarrico no tiene nada que ver".

Otro municipio oficialista también inauguró dos monumentos similares: Las Heras. El primero lo hizo los primeros días de diciembre del año pasado en la plaza Marcos Burgos y el segundo en mayo de este año en Uspallata. En el primer acto, quedó inaugurada la Dirección de Culto de la municipalidad de Las Heras "con el fin de apostar a un espacio de cooperación, promoción y desarrollo de las diversas iglesias y credos que se encuentran funcionando en el departamento". Las Iglesias evangélicas también pisan fuerte en esa comuna.