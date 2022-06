Sergio Massa expresó su bronca contra Daniel Scioli a través de su amigo personal

El presidente del bloque del Frente Renovador en el interbloque del Frente de Todos bonaerense, Rubén Eslaiman, manifestó a través de un tuit que "hay pocas acciones de nuestro gobierno que no me agradan y muchísimas que si, pero la asunción de este sujeto (por Daniel Scioli) me desagrada profundamente".

Consultado por MDZ, el legislador aclaró que todo lo que expresó fue a título personal. "Noooo", respondió ante una consulta puntual sobre una ruptura más amplia.

Rubén Eslaiman no es un dirigente más. Es el presidente del bloque del Frente Renovador desde hace una década y es el que administró, junto con Graciela Camaño, la relación con los referentes de Sergio Massa en la primera sección electoral, el mismo territorio que osculta personalmente el líderl del Frente Renovador. Es, junto con Sebastián Galmarini quien hace más tiempo están con el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

El legislador provincial es quien siempre expresa el inconciente no autorizado de Massa. De General San Martín al igual que él, más de una vez ha sido reprendido por expresiones disruptivas, aunque no parece que esta sea una de esas oportunidades. Además de su desagrado, Eslaiman lo consideró a Scioli como el "peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, solo equiparada por María Eugenia Vidal".

Ahí exageró el "Turco", ya que durante el mandato de Cambiemos, fue el propio Massa con sus legisladores, entre los que estaba Eslaiman -y Jorge Sarghini presidía la Cámara de Diputados, en un hecho inédito en la historia provincial-, los que sostuvieron las reformas que hoy vuelven a ser revisadas por la gestión de Axel Kicillof, como el sistema jubilatorio del Banco Provincia, las reelecciones indefinidas o la ley de cupo, la única que no se modificó.

Tal cual lo había adelantado MDZ, la designación de Scioli fue una bomba en el corazón del Frente Renovador. No sólo por el desprecio personal que abonan la familia Massa-Galmarini, sino que también su llegada habilita la presencia de un nuevo candidato presidencial con el mismo público que el diputado nacional.

"Scioli no sólo perdió, su gestión fue desastroza, lo premiaron con una diputación nacional, una embajada y ahora lo hacen ministro. Es cierto, no hay un ganador en ese Gabinete", le dijo hoy a la tarde un funcionario bonaerense a quien no le gustó para nada la llegada del exembajador argentino en Brasil.

La necesidad hizo que Alberto Fernández tuviera que invitar de apuro a Massa a su último viaje a los Estados Unidos. Es que el destrato que recibió el jefe de la Cámara por parte del presidente fue por demás desmerecido. Luego de haberlo escuchado por varias horas en Olivos, sin saber muy bien qué hacer por la durísima respuesta de Matías Kulfas a la vice Cristina Fernández de Kirchner, el referente del Frente Renovador se fue sin saber que Fernández se iba a decidir por Scioli.

Por eso no extrañó que durante todo el día hubiera discusiones, charlas personales y a través de los grupos de chats donde cada uno daba su punto de vista, aunque la mayoría ya quería salir del Frente. El más enojado, en cambio, pidió que se determine inmediatamente los lugares que ocuparán de cara a 2023, candiatos en cada localidad y en cada lista legislativa.

"Cuando esto termine, por lo menos tendremos más diputados y legisladores que el resto", se consolaba un experimentado dirigente que comparaba cómo iban a terminar Fernández, Scioli o el resto de "los inconcientes que acompañan en la Casa Rosada".

La bronca y el desconcierto continúan hasta ahora, tal cual lo revela el tuit de Eslaiman.