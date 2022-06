La otra grieta: Milei vs. Espert, una separación sin división de bienes

En una entrevista sin pelos en la lengua del programa Ciudadanos, de la señal Somos La Plata, José Luis Espert habló de su relación con Javier Milei, atravesada por una intensa ola polar. Así como también hizo referencia a sus aspiraciones políticas para el próximo año, donde no descartó ser candidato a gobernador. Habló de su cercanía con Juntos por el Cambio, y aclaró que no quiso sumarse al mayor frente opositor… pero dejó una puerta abierta. De la media sanción a la Ley de Boleta Única de Papel. Y sobre la doble imposición que supone la renta inesperada y del rumbo de la economía.

La primera pregunta, cargada de ironía, fue si Milei era “un collar de melones” para sus aspiraciones. La respuesta no se hizo esperar: “Para que quede claro Javier Milei en el 2019 decidió no hacer política cuando nosotros si entramos en este barro, con mi candidatura a presidente. A mediados del 2020, Milei al único lugar donde pidió ingresar, una vez que se decidió a hacer política, fue al nuestro. Estuvo todo un año trabajando con nosotros. Un día decidió irse, nos dijo: ‘Miren muchachos creo que tengo espaldas para estar solo’. Obviamente le dije: ‘Si vos querés estar solo, dale para adelante. Soy liberal, no te voy atar a nada’".

Y agregó, sin descartar una renovación de votos maritales en el futuro con el economista: “Dios dirá si en el 2023, se da la circunstancia para hacer una alianza con Milei. Por ahora nosotros seguimos nuestro camino solos”.

Sobre volver a juntarse con alguien que tiene un discurso, que roza lo irracional, Espert dijo estar en desacuerdo con muchas de las posturas de su exsocio: “Yo no estoy de acuerdo con la portación de armas. La seguridad tiene que ser provista por el estado. Uno paga impuestos para que le den bienes públicos, uno de ellos es la seguridad. La tiene que dar el estado con una buena policía y una clase política respaldando el accionar policial”.

Otro de los puntos, que el diputado nacional de Avanza Libertad no está de acuerdo, es sobre los manteros: “Son una competencia desleal para los comerciantes, que son demolidos a impuestos”, afirmó.

En cuanto a la venta de órganos, propuesto por Milei en declaraciones periodísticas, José Luis Espert dejó al desnudo a su colega. “Ya hay una ley, que es la Ley Justina. Regula de manera adecuada todo lo que tiene que ver con la donación de órganos (la Ley Justina establece que todos somos donantes, excepto que se haya dejado constancia por escrito de lo contario). Así que no me parece que allá que avanzar sobre de la Ley Justina. Ya está legislado el tema”, manifestó.

Asimismo, Espert fue claro sobre los puntos que lo unen con su antiguo socio: “Hasta ahora Milei dijo que quiere reducir el tamaño del Estado, estoy de acuerdo con eso. Porque hay eliminar el déficit que es una trituradora de pobres, porque genera inflación. Estoy de acuerdo con que hay que bajarlo, porque la gente no da mas de pagar impuestos. Ese tema sin duda que nos une”.

Y añadió, abriendo la puerta a otros espacios políticos: “También me unen otros temas con otros espacios. Por ejemplo, si hablamos de reforma laboral, en ese sentido estoy de acuerdo con Patricia Bullrich”.

En ese sentido, Espert sostuvo que le “parece que hoy es muy prematuro andar especulando con alianzas”. Y en retrospectiva hizo un balance del crecimiento de Avanza Libertad desde su primera candidatura; “En el 2019 sacamos 100 mil votos en la provincia de Buenos Aires, el año pasado en las PASO sacamos 350 mil y en la general 700 mil. Fuimos el tercer espacio mas votado de la provincia, la mejor elección desde la vuelta de la democracia de un espacio liberal en una legislativa en la provincia”.

Por otra parte, negó que sea parte de Juntos por el Cambio, como dijo a MDZ la senadora santafesina Carolina Losada, antes de entrar a la Convención Nacional del radicalismo; “le dije a Carolina que iba a salir a desmentirla porque eso no es cierto”. Y añadió: “Son todas operaciones que empiezan cuando uno mueve las agujas del amperímetro político. Ahora en el 2022 pensando en las elecciones del año que viene, cosa que me jode bastante cuando hace siete meses que votamos, llueven propuestas y operaciones de todos los lados de Cambiemos”.

Espert agregó: “Así que por lo tanto hoy sigo trabajando solo dentro de Avanza Libertad. Con cinco postulados: apertura de la economía; reducción del tamaño del Estado para eliminar el déficit fiscal y bajar impuestos; reforma laboral; reformas al sistema de seguridad; y quinto, reforma educativa”.

En tanto, el legislador nacional de Avanza Libertad afirmó que está muy concentrado en la provincia de Buenos Aires, por su futuro el próximo año: “Si el año que viene fuera candidato a presidente la provincia es crítica”.

Asimismo, lanzo sus aspiraciones a competir por el Sillón de Dardo Rocha: “Si soy candidato a gobernador, que es otra alternativa que estoy barajando, es mucho más critica la situación en ese caso”. Y agregó: “Entiendo que el 2023 luce atractivo. Para mí es medio una falta de respeto hablar del año que viene cuando la gente no puede esperar al año que viene para que los políticos le solucionemos la vida. Yo lamentablemente tengo una baldocita donde moverme para tratar de solucionarle los problemas a la gente porque soy diputado nacional de un espacio minoritario de la oposición, así que para nosotros todo es remar en dulce de leche”.

Sobre la media sanción en diputados al proyecto de Ley de Boleta Única de Papel, Espert dijo: “Es un avance. Creo que parte del deterioro de la Argentina es la boleta sabana, la antítesis de la boleta única de papel. El kirchnerismo no quería saber nada sobre este tema. Trabajamos desde la oposición, con gente con la cual no coincidimos en nada sobre economía, chito la boca solo concentrados en la boleta única de papel y logramos sacarla adelante”.

“Si se aprueba en el Senado va a ser un avance de la democracia, un gran desafío y un cambio en la cultura política en Argentina a nivel de candidatos nacionales, porque cada provincia seguirá votando con el sistema que tengan”, expresó.

Por último, el diputado por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad se refirió a la renta inesperada, dijo que el presidente lo impulsó para quedar bien con Cristina: “Ya se paga impuesto a las ganancias y se paga una alícuota progresiva, a medida que vas ganando más pagas más. Esto es pagar impuesto a las ganancias del impuesto a las ganancias. Es un disparate un delirio total, como lo es el fondo para pagarle al FMI otro delirio que va a trasformar a la Argentina en una cárcel para ir a perseguir a los tipos que tienen plata afuera“.