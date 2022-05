La dudosa afirmación de Matías Kulfas para bajar la tensión con Cristina K

Este lunes el "albertismo" salió a marcar la cancha luego de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del pasado viernes. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se defendió de las críticas y también lo hizo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. A este último la expresidenta lo acusó de ser funcionario pese a "haber escrito un libro contra nosotros". En diálogo con Radio Con Vos, Kulfas negó esas acusaciones.

“En noviembre de 2019 yo ya sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros. Imaginate. Mirá si voy a andar enojándome por tal o cual cosa. Había escrito un libro contra nosotros, pero bueno, el Presidente confiaba en él. Vaya”, disparó el viernes Cristina Fernández de Kirchner en referencia a Kulfas. Esa declaración fue desmentida por el funcionario.

"No es un libro en contra de nadie, ni de Cristina. Lo escribí en 2015 y buscaba hacer un balance de esos tres gobiernos, justamente saliendo de la polarización", aseguró Matías Kulfas. "Toda la gente que ha leído me han dicho que lo ven como un buen balance para el debate", agregó.

“Es un libro que tanto por la forma en que fue escrito como por la forma fue recibido, de ninguna forma puede ser asimilado como un libro en contra de nadie”, sostuvo Kulfas y también negó la frase que la vicepresidenta le atribuyó en su diálogo con Hernán Letcher, la persona que el kirchnerismo quería en ese lugar. Según dijo Cristina Kirchner en Resistencia su candidato para el cargo que ocupa Kulfas era “un joven economista” a quien Kulfas le dijo que iban algo distinto, "con más diálogo y un criterio menos intervencionista".

“Esa frase no existió. Tuve una reunión con Letcher, quien me presentó un plan. Nosotros ya teníamos definida a Paula Español y le propuse sumarse, lo que no aceptó. Pero la frase no existió, básicamente porque nunca hablamos de esto”, esgrimió Kulfas.