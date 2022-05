No son faltas de tránsito, son conductas criminales

La siniestralidad en tránsito es otra pandemia que sufre nuestro país, de manera sistémica. Las cifras compiten con los crímenes del narcotráfico en Santa Fe y ya sextuplican el impacto de las muertes por covid-19. En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata que reproducimos en exclusiva para MDZ, el subsecretario del CESVI, Gustavo Brambatti señaló que se debe procurar un cambio en la legislación que permita imponer sanciones de tipo penal a este tipo de conductas temerarias que conllevan el riesgo de vida a terceros.

En referencia a esta cuestión tan preocupante, Brambatti señaló: "Hay una actitud aberrante hacia la vida ajena y las normas. No solamente se pone en riesgo la vida propia sino la de los demás. El tipo que viene en la ruta, en su carril, conduciendo tranquilo y atento, estas situaciones lo sacan de esquema. Hemos hecho estudios sobre esas situaciones y el conductor que hace las cosas bien, se siente desbordado, no entiende lo que pasa, ve luces que vienen de frente y no reacciona".

La siniestralidad no cede en calles y rutas del país. En Mar del Plata, la semana pasada, dos mujeres de 70 y 76 años fueron atropelladas por un vehículo que transitaba por avenida Colón y Alvear con luz verde de paso. Las peatonas cruzaron la calle con el semáforo en rojo. La dinámica del evento —que significo la muerte de una de ellas— revela lo tremendo que es el esquema de siniestralidad en el que vivimos.

En dicho sentido, desde el CESVI, Brambatti abunda en señalar: "Hay que modificar el Código Penal para que esas conductas sean penalizadas con cárcel, más allá de generar o no víctimas. Actualmente se castiga cuando hay heridos o víctimas o se toma como una contravención equivalente a un exceso de velocidad o un auto mal estacionado cuando es algo mucho más grave".

En relación a las conductas desarrolladas en la vía pública, Brambatti asegura: "Sociedades más desarrolladas en materias viales están aplicando estas sanciones y además, tenemos que entenderlo de esa forma. A veces me cuesta creer que la sociedad no vea esto como un hecho tan peligroso. Ese comportamiento es un delito y debería ser castigado como delito y no como contravención".

No obstante, diferenció el control de alcoholemia del control de drogas, al señalar que el segundo es más complejo y costoso. Sin embargo, expertos en adicciones señalan que no es así, y que ese tipo de control se hace habitualmente en Europa, España es un ejemplo. El kit para detectar estupefacientes en orina puede comprarse en línea por un valor de sólo $960. No debiera ser tan complejo.