Interna: Cristina dice que hay "debate" pero no "pelea" en el Ejecutivo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brinda, desde la ciudad de Resistencia, una ponencia sobre Estado, poder y sociedad y tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

En el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña, Cristina Kirchner ofrece una ponencia doctoral titulada ‘Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática’, según lo determinado por la reglamentación vigente de la Universidad, luego de recibir los símbolos de su distinción: el título académico, una estola y una medalla.

En dicho evento, la vicepresidenta, tras agradecer por la distinción, destacó la creación de las universidades en el país bajo los "tres mandatos", en referencia a sus presidencias y a la de Néstor Kirchner. "No es una hazaña personal, sino que me sentí siempre parte de un proyecto".

Asimismo, expresó: "No descreo de los méritos, como no voy a creer en ellos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta. Otra cosa es la meritocracia, una distorsión".

"Cuando estás callada, interpretan tus silencios y cuando hablas, te cambian las cosas y te manipulan", fue uno de los primeros conceptos de CFK, antes de hablar de los sistemas capitalistas y comunistas.

La vicepresidenta consideró hoy que el capitalismo se convirtió “en un sistema de producción de bienes y servicios que sea independizado de las ideologías” y destacó al sistema de producción que implementa China como uno de los modelos “más exitosos”, al ofrecer una ponencia sobre Estado, poder y sociedad. Y se atajó: "Mañana van a titular que yo destaco el comunismo chino". "El capitalismo va donde gana plata y le conviene" y advirtió que "no es cuestión de ideologías" ni de posturas "internacionales".

E ironizó: "Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica. Hola, ¿Qué tal? Las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China".

Por otro lado, Cristina denunció que “cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo”. Y resaltó que todavía no se puede cumplir el decreto que establece que internet debe ser un servicio público esencial porque "duerme en la Corte".

Asimismo, explicó que "la plata no alcanza, la gente no llega a fin de mes y se produce un fenómeno de los trabajadores en relación de dependencia pobres, esto nunca habia pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. Ahora no. ¿Y por qué es esto? Por dos politicas: la concentración de los ingresos y una política de salarios bajos".

"Si uno tiene un modelo de exportación y producción con bajos salarios, deberíamos tener dólares en el Banco Central", agregó. Y dijo: "Si soy de exportación y producción y además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos estan fallando".

Por otro lado, cargó contra la Justicia al considerar que “nunca se vio algo igual” a una Corte que declara “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, en relación al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, y afirmó que “al poder le conviene” un máximo tribunal con pocos integrantes para “apretarlos con las tapas de los diarios".

Honoris causa

El Consejo Superior de la universidad tomó la decisión de distinguir a la expresidenta y actual vicepresidenta por "su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato", según expresó la institución académica en un comunicado.

Los encargados de entregar los atributos del lauro a la vicepresidenta fueron el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Sola, con el acompañamiento del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

