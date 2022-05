Luego de la euforia, el "partido de Milei" enfrenta una pelea de poder

El diputado por la Libertad Avanza Javier Milei, vino hace 15 días a Mendoza y el Partido Demócrata fue su embajador. En base a eso, esa fuerza política se ilusiona con ser la estructura nacional que lo lleve a ser candidato a presidente. Sin embargo a nivel local en poco tiempo enfrentará la renovación de las autoridades partidarias y un sector pretende que la fuerza vuelva a integrar el Frente Cambia Mendoza como rechaza la actual conducción.

“La fecha de las elecciones las fija la Junta Central de Gobierno, que está previsto convocar a ese organismo en los próximos 15 días”, confirmó a MDZ, Roberto Ajo, quien preside el centenario partido local desde junio de 2020. Por lo tanto, dentro de un mes aproximadamente debería haber elecciones porque los mandatos duran dos años y pasada esta fecha estarán vencidos.

El tema central que estará en discusión en los comicios partidarios tendrá que ver con la inclusión o no del partido en el oficialista Frente Cambia Mendoza. El PD integró Cambia Mendoza a partir del año 2015 junto con el radicalismo, el PRO, el Socialismo, Libres del Sur y otros partidos. En ese año, el senador nacional, el radical Alfredo Cornejo se convirtió en el gobernador de Mendoza.

Milei revolucionó a un sector de la política de Mendoza.

El contexto

El último día de octubre de 2020, es decir cuatro meses después de que Ajo asumiera la conducción partidaria, el PD anunció que se iba del Frente. La Junta Central de Gobierno – como se llama el órgano ejecutivo del PD- resolvió hace un año y medio “recuperar la plena autonomía partidaria y libertad de acción” y se salió del Frente.

En ese mismo comunicado, consideraron la alianza con Cambia Mendoza como “un acuerdo meramente electoral. No obstante los reclamos no se hicieron reuniones con el frente y no se cumplió con el programa de Gobierno”, sostuvieron en ese momento.

Ahora, un sector opositor a la conducción, que integra el actual diputado Guillermo Mosso quien se quedó dentro de Cambia Mendoza se prepara para dar batalla y su principal objetivo- independientemente de quien vaya como candidato a presidente del partido por el espacio- será que el partido “vuelva al Frente Cambia Mendoza”, de acuerdo a lo que confirmó a MDZ el legislador.

Mosso, a nivel nacional, apoya la precandidatura a presidenta de la jefa del PRO, Patricia Bullrich, quien integra Juntos por el Cambio. Por otro lado, la actual conducción, entre quienes sigue sus lineamientos está la única diputada que tiene el partido en la Legislatura, Mercedes Llano, se inclina por Milei.

Bullrich y Milei tienen muy buena relación pero hasta ahora, Juntos por el Cambio como estructura, le ha cerrado las puertas al libertario. Sin embargo, Mosso considera, como Bullrich, que "la unidad de la oposición también es con Milei"

Lo que más inquieta a la dirigencia es si alguno de los espacios logrará que el partido recupere el caudal de votos que tuvo históricamente en la provincia, y que hoy, en cambio, no tiene.