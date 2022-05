Los herederos de la política: como sus padres o tíos, ocupan cargos públicos

El ejercicio de la política como herencia. Como a nivel nacional ocurre con los Kirchner, ya que el actual diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, es hijo del fallecido presidente Néstor y de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, en Mendoza sobran los ejemplos de herederos. Generalmente el padre, algunas veces la madre, el hermano mayor o un tío tienen o tuvieron un cargo de peso en el pasado . Este sector de la dirigencia que abarca a todos los partidos políticos, siguieron los pasos en la política de sus familiares directos y hoy son parte de la escena pública.

La Casa de Gobierno tiene herederos radicales. Victor Fayad, el actual ministro de Hacienda se llama igual que su papá el fallecido ex intendente de Capital y diputado nacional, Victor Fayad. En tanto que Facundo Biffi, quien es el titular de la dirección de Estadísticas, es el hijo de César Biffi, ex intendente de Godoy Cruz, ex legislador provincial y ex candidato a gobernador

Si cruzamos la vereda, por calle 9 de Julio, en el municipio de Capital, el intendente Ulpiano es sobrino del gobernador Rodolfo Suarez. En el municipio de Luján de Cuyo también hay otro "sobrino de" y es el intendente Sebastián Bragagnolo (PRO) quien tiene ese parentesco con el diputado nacional Omar De Marchi.

En dos municipios gobernados por el peronismo se han sucedido durante muchos años hermanos mayor y menor. En San Rafael, actualmente el intendente es Emir Félix pero antes lo fue su hermano Omar, quien ahora es diputado provincial y podría volver a la comuna el año próximo. En Maipú, hasta hace cuatro años hubo una sucesión de hermanos Bermejo: Adolfo, el actual diputado nacional -quien es mayor- y Alejandro, hoy senador provincial. Lo mismo ocurrió con dos radicales paceños durante 23 años y hasta 2018, Gustavo y Sergio Pinto quienes se sucedieron en la intendencia.

El intendente de Las Heras, el radical Daniel Orozco piensa que uno de sus posibles sucesores puede ser su hijo Maximiliano quien tiene un cargo en salud.

En Maipú, es funcionario Maximiliano Gabrielli quien es sobrino del ex gobernador peronista Rodolfo Gabrielli.

El grupo Olascoaga lo conforman dos hermanos hijos de un gobernador peronista. Son Martín y Sebastián, hijos de Arturo Lafalla quien gobernó la provincia durante los años 1995 y 1999. De hecho, hay sectores del peronismo que los mencionan como posibles precandidatos a gobernador del Frente de Todos en la interna que hoy vive el peronismo.

En la Legislatura también hay sucesores. Gabriel Pradines, senador provincial por el PRO es hijo de Roberto, quien fue durante muchos años legislador provincial por el PD pero actualmente también pertenece al partido del que está afiliado su hijo. La diputada por el PD, Mercedes Llano es hija del ex legislador nacional Gabriel Llano. La senadora provincial por el Frente de Todos Florencia Canali, es hija de la ex legisladora provincial Alejandra Naman.

También, durante muchos años, fueron legisladores provinciales padre e hijo,ambos del PD, Juan Carlos Aguinaga y su hijo Carlos (hoy del PRO).