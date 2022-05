La profecía de José Luis Espert sobre la disparada de la inflación

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) aseguró que la inflación este año tendrá "un piso del 70%" principalmente por las decisiones tomadas por el Gobierno en materia económica. Además recalcó la necesidad de que la oposición arme "un mega programa de transformación" y se mostró dispuesto a dialogar con Juntos por el Cambio.

"Vamos a un piso del 70% de inflación", advirtió José Luis Espert en declaraciones a Radio La Red, y denunció que la suba de precios se convierte en un negocio para algunos políticos: "Acá hay un conjunto de hdp que te hacen creer que la inflación es otra cosa porque lucran con eso".

En ese sentido, el economista liberal señaló que "a la política no le importa un carajo la gente. Hay tipos que viven pensando en política, nosotros pensamos en solucionar, desde donde podemos, los problemas de la gente".

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Vilouta910 | @jlespert: “Apoyo la boleta única, las boletas sábanas son una infamia y descalificación de la democracia” con @pviloutaoficial uD83DuDCFB | AM 910 — Radio La Red uD83DuDCFB (@radiolared) May 5, 2022

Por otro lado, Espert habló sobre política y resaltó que las elecciones del próximo año serán clave para definir si la Argentina tomará un nuevo rumbo. "La única manera para que el kirchnerismo no vuelva más es que haya un mega programa de transformación de toda la oposición", indicó

Sobre ese último punto, manifestó su disposición al diálogo con la princip.al fuerza opositora: "Si Juntos por el Cambio me llama para una alianza para reformar el país, me siento a conversar. Oposición por oposición no me interesa".