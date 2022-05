La jugada maestra de Suarez y los barrabravas que aumentan su poder

La última semana de Mendoza estuvo movida en el escenario política mendocino. El arranque estuvo signado por el discurso de Rodolfo Suarez en la Legislatura. Allí, el gobernador hizo hincapié en los logros de su gestión, aludiendo a temas como salud, seguridad y políticas para crear empleo genuino. Asimismo, la apertura de sesiones ordinarias en la Casa de las Leyes tuvo importantes ausencias, lo que provocó que el personal de Protocolo sumarán personas al recinto para que “no sea vea vacío''.

Por otra parte, el tema de la semana fue la negativa del presidente Alberto Fernández que laudó a favor de La Pampa en el conflicto que había con Mendoza para llevar adelante Portezuelo del Viento, “la hidroeléctrica que jamás se construirá”. Al mismo tiempo, la no edificación despertó opiniones encontradas como las del diputado provincial Omar Félix, que acusó al frente Cambia Mendoza de “hipócritas”. Por otro lado, se descubrió la jugada maestra del gobernador mendocino que “le gritó dos goles en una misma intervención al PJ mendocino y nacional".

Además, la Mesa del Poder analizó cómo las barrabravas del fútbol mendocino se han adueñado de la seguridad de los eventos deportivos y cómo controlan los barrios de Mendoza mediante la violencia desmedida.

La jugada maestra de Suarez al PJ mendocino y nacional

Hasta el momento, el laudo presidencial no ha sido publicado oficialmente y el frente Cambia Mendoza espera con ansias leer el informe de Fernández para descartar la construcción de Portezuelo del Viento. Al mismo tiempo, el oficialismo provincial sabía que la “mega obra” sería inviable al conocer los argumentos férreos de la provincia de La Pampa, donde explicaban que llevar a cabo la edificación de la represa iba a provocar grandes daños ambientales.

Sin embargo, la noticia no fue “tan negativa” para Suarez por dos aspectos: el primero es que ya se sabía que la obra no sería edificada y se aprovechó la confirmación de Alberto Fernández en La Pampa para que el gobierno de Mendoza iniciara con su plan B que todavía no tiene guión para conocer el destino de los 1.023 millones de dólares que tiene la provincia.

El segundo aspecto positivo para el mandatario, es que se salvó al no hacerle caso al peronismo provincial de adjudicar la obra con anterioridad. En ese momento, la adjudicación de la obra rondaba el 10% del presupuesto de los 1.023 millones, que posee Mendoza al salir beneficiado tras haber llegado a un acuerdo con Nación por salir perjudicado en la promoción industrial. Por esa razón, Suarez le festejó en la cara al PJ mendocino al no ceder y regalar más de 102 millones de dólares para iniciar una obra que “nunca iba a suceder”.

Por otra parte, la cara negativa de la “no edificación de Portezuelo del Viento” será padecida por los municipios del sur mendocino, especialmente Malargüe, como también de las empresas privadas que vieron en la “mega obra del siglo” el salvavidas para salvar sus negocios. Entre los actores más perjudicados será el departamento Malargüe, quien iba a salir beneficiado con la construcción de la represa “hidroeléctrica”. Porque para la localidad sureña Portezuelo del Viento significaba obras públicas, construcciones de viviendas y extensión de servicios esenciales para sus para sus pobladores. Debido a que la edificación no se llevará en marcha, las miradas en este momento, están puestas en el oasis norte y los sureños mendocinos harán lo impensado para captar la atención del oficialismo o el bando sucesor quienes podrán utilizar esos 1.023 millones de dólares, que “dia tras dia” ese dinero se desvaloriza por la inflación emitida de los Estados Unidos y se traduce “en menos obras” para la provincia.

¿Qué hacemos con la herencia de Portezuelo del Viento?

La Mesa del Poder sustuvo que, a partir de este momento, habrá otra grieta en Mendoza que se centrará en un tema: ¿qué sucederá con los 1.023 millones depositados y sin usar?

Esto desencadenará peleas partidarias entre el Frente de Todos y Cambia Mendoza, las cuales serán de carácter “cisañezco” por la caja que dejó la herencia de Portezuelo del Viento. La provincia posee el 40% del presupuesto en dólares y significa mucho dinero que todavía sigue sin usarse, a la espera del laudo presidencial que autorice a la gestión de Rodolfo Suarez o al sucesor gubernamental de iniciar las obras cuanto antes.

Los barra bravas los dueños de la seguridad

Horas antes del encuentro futbolístico entre Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero, la Policía de Mendoza secuestró una importante cantidad de pirotecnia y armas de fabricación caseras, conocidas como “chuzas o puntas”. Esto demuestra que los barrabravas del fútbol mendocino están cada vez más incontrolables y se han convertido en los dueños de la seguridad y de los negocios que van por fuera del fútbol. Estas personas poseen tanto poder que han emigrado de las canchas de fútbol a los barrios mendocinos con una gran cantidad de negocios que son incontables. De esta manera, la violencia y el maltrato se ha hecho algo común en los vecinos que por “mala suerte” deben convivir en estas localidades controladas por estas personas que quieren ser percibidos como los hinchas incondicionales del club.

Según fuentes policiales, las dos bandas más incidente de Mendoza son los barrabravas del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, dirigida por el Rengo Aguilera desde la cárcel y los barrabravas de la Lepra, que posee un sin fin de hechos delictivos, como el robo de entradas, riñas dentro y fuera de su estadio, también están acusados de provocar asesinatos. Por esta razón, lo que vemos reflejado en los medios, es la punta del iceberg que los ciudadanos mendocinos deben pasar todos los días, siendo la seguridad y el control de estas bandas, una de las primeras prioridades que debe tomar el Estado Provincial para con sus ciudadanos.

Omar Felix trató de hipócritas a Cambia Mendoza

Luego de conocer la decisión del presidente Alberto Fernández, Rodolfo Suarez comentó que la Nación despreció la obra que iba a realizar Mendoza y que el problema con La Pampa persistirá con el correr del tiempo. Por esta razón, la Mesa del Poder se comunicó con Omar Felix, diputado provincial del Frente de Todos, respondió que lo que manifestó el gobernador es una “hipocresía” proveniente de un manejo político que “juega con los ciudadanos”. “Hoy tenemos un recurso que es la decisión del presidente, que no fue diferente a lo que laudó el expresidente Mauricio Macri en el plenario 2018. Sí en ese momento, se hubieran realizado todos los estudios ambientales de la cuenca, la obra se hubiera licitado y adjudicado. Por eso digo que el manejo tuvo una cierta hipocresía del Frente Cambia Mendoza para no decirle a los ciudadanos, que no se quería realizar la obra hidroeléctrica”, comentó.

Visto que el Frente de Todos a nivel nacional y provincial, están viviendo unos “tires y aflojes” bastantes llamativos, el diputado provincial descartó que no es tiempo de hablar de candidaturas y fracturas dentro del PJ mendocinos. Asimismo, Felix apoyó la presidencia de Alberto Fernández a pesar de que la senadora nacional Anabel Fernández, se pronunció en contra del presidente al laudar a favor de La Pampa. “ Me preocupa mucho la pelea entre los máximos dirigentes del país porque sus decisiones influyen en todos los aspectos de la economía del ciudadano. Por ahí no se puede coincidir con las ideas del Ejecutivo, pero no hay que ponerle palos en la rueda a la gobernabilidad de un Estado”, concluyó.

Tribunal de disciplina

Tarjeta roja

La roja será destinada para “todos aquellos políticos” que se acomodaron en cargos públicos una vez que terminaron sus mandatos como funcionarios de gobierno. De esta manera, el caso de esta semana es Gustavo Pinto, el exsenador provincial que a cuatros días de terminar sus tareas como legislador ahora será nuevo director del Hospital Illia.

Gustavo Pinto tuvo una larga carrera política hasta llegar al mando del centro de atención ubicado en el departamento de La Paz, la misma localidad mendocina donde fue concejal, director de Deportes, intendente y senador provincial.

Tarjeta amarilla

Será para “la casta política” provincial. Ya que en el discurso de apertura de sesiones ordinarias que dictó Rodolfo Suarez, la Legislatura estaba “vacía” de funcionarios del gobierno mendocino. La misma tuvo la ausencia de 7 intendentes tanto radicales como peronistas y la inasistencia de los 6 miembros de la Corte provincial, solo uno asistió al discurso del gobernador que fue el domingo 1° de mayo.

Fair play

La relación política que nació luego de compartir la “travesía israelita con Wado de Pedro” entre el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Ya que habían compartido una reunión virtual con Diego Berger, representante Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel. El encuentro tuvo como finalidad compartir los trabajos y las herramientas tecnológicas sobre el control del agua que los israelitas poseen en sus empresas.

Asimismo esta relación entre funcionarios que no pertenecen a la misma bandera política, puede significar el inicio de “nuevas obras y políticas” que beneficien tanto a los mendocinos como a los sanjuaninos.

La Mesa del Poder edición Mendoza

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad mendocina con la participación de Laura Fiochetta, Gianni Pierobon, Eduardo Ripari y Pablo Icardi. El programa se emite todos los miércoles de 20 a 21 en MDZ Radio.