La desafortunada frase de la esposa de Alperovich para defenderlo

Por un lado defiende la inocencia de su marido pero por el otro deja dudas. La esposa de José Alperovich, Beatriz Rojkés, brindó una entrevista en la que denunció operaciones contra su marido y dijo que no abusó de su sobrina. Pero reconoció que le puede haber sido infiel con ella. “Es probable que haya sido engañada, pero no creo en el abuso”, dijo.

“Como casi todas las mujeres que posiblemente hemos sido engañadas, prefiero creerle a mi marido”, agregó en Radio Con Vos y al mismo tiempo tiempo dejó dudas sobre si su marido dice o no la verdad. Lo que para Beatriz Rojkés es imposible es que haya existido abuso. “Yo no creo definitivamente en la situación de abuso, en absoluto. No lo creo porque además esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos. Usaba la casa de José para hacer sus cumpleaños”, manifestó.

“No sé si me fue infiel. No lo sé. Yo puedo tener duda de lo primero, pero no tengo dudas por lo segundo”, manifestó.

“Sí, sí le creo. Es muy probable que no sea el único caso en el que un hombre engañe a una esposa. Pero yo he vivido 45 años con José y ¿hacer eso? De ninguna manera”, continuó y atribuyó la denuncia a la "presión del feminismo".

"Supongo que la presión del feminismo es muy fuerte tanto para la Justicia como para el periodismo. Yo no sé quién tiene la valentía para enfrentarlo. Por eso creo que el juez lo lleva a juicio, para darle la posibilidad a José que se defienda y que muestre todas las cosas que no salieron a la luz”, adhirió.

“Temo por una condena, pero no por haber sido engañada en mi buena fe”, sostuvo y dijo conocer a la persona que está detrás de la "operación" contra su marido.