Intendentes del PRO pidieron por la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires

Con asistencia casi perfecta, los intendentes PRO de la provincia de Buenos Aires participaron del tercer cónclave en lo que va del año. El encuentro en La Plata solo fue para los jefes comunales, por lo que los llamados “Sin tierra” deberán esperar otra convocatoria para estar en la foto de familia.

Las ausencias, a la ya anticipada en el chat de intendentes por Manuel Pasaglia, jefe comunal de San Nicolas -al que por lo bajo algunos jefes comunales le dicen “Nuestro Pichetto”-, se sumaron José Luis Zara, de Carmen de Patagones que no pudo asistir por problemas de agenda y, llamativa fue la ausencia de Ezequiel Galli, el alcalde de Olavarría, de quien se desconocen los motivos del faltazo. Por lo bajo algunos afirmaban que no le gusto que “algunos” intendentes y candidatos se estén sacando fotos y caminando su municipio con quienes fueron candidatos por el randazismo.

Los encargados de hablar con la prensa fueron el dueño de casa, Julio Garro, intendente de La Plata y los jefes comunales de Bahía Blanca, Héctor Gay y de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, quienes expresaron su preocupación por la situación del país y los problemas que tienen en sus municipios, algunos de los cuales son producto de que pertenecen a un color político distinto al que gobierna la provincia de Buenos Aires.

El primero en hablar fue el intendente platense Julio Garro quien afirmó que “la pelea interna del gobierno hoy impacta en la gestión”. Y agregó: “Nos preocupa la agenda de la política disociada con los problemas de la gente, eso produce trabas en la gestión en todos los niveles y el derrame a los municipios es mucho más lento y engorroso. Hay un loteo en los ministerios donde cada uno tiene posiciones políticas diferentes y eso impacta en los bonaerenses”.

Asimismo, Julio Garro dijo que estuvieron analizando el tema de la seguridad en los distritos: “Me hago cargo de lo que digo, plantee el tema de que los intendentes tenemos que tener el manejo de la policía local. Es una herramienta que nos da una mano muy importante para trabajar en la prevención”.

Y agregó: “Nosotros trabajamos muy bien cuando la policía local estaba bajo la orbita del municipio de La Plata. Trabajamos en la prevención, en la velocidad de llegar a un ilícito. Y desde que el municipio no maneja más eso se disparó el delito. El poder de policía y el manejo de la policía con decisión del intendente es muy importante, porque nadie mejor que un intendente conoce el territorio. Para mí como intendente sería muy cómodo echarle la culpa a la provincia, la policía no es tema mío. Ahora yo me siento cien por ciento responsable de lo que pasa en mi ciudad, pero me encantaría tener esas herramientas para darle más seguridad a los vecinos”.

Por otra parte, el alcalde platense se refirió a la Boleta Única de Papel y dijo: “Hablamos muy seriamente con los otros intendentes de presentar un proyecto de Ley para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Boleta Única en las próximas elecciones. Creo que es un sistema que no solo nos hace ahorrar un dineral, si no que también garantiza la transparencia y la defensa de la democracia”.

Por su parte Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, al ser consultado por la tensión que género en el PRO la negativa de incluir a Javier Milei en Juntos por el Cambio, le bajó el tono a la situación y afirmó: “Nosotros tenemos una realidad, somos la primera ventanilla del reclamo de la gente y la verdad que hoy estamos muy preocupados por la situación de cotidiana de nuestros vecinos. Entendemos que esa es una discusión que no se debe dar en este momento. A veces parece que algunos temas se están dando en mayo del 2022 como si fuera en mayo del 2023”.

El jefe comunal bahiense añadió: “En ningún momento del encuentro se mencionó ni siquiera un apellido, porque entendemos que estamos lejos de ese momento. No es un tema que este en la agenda de los intendentes”.

Héctor Gay aclaró: “El posicionamiento que pueda estar tomando algún intendente de cara al 2023, es distinto a una política de alianzas que puede ser hablar con algún sector. Pero no es un tema que este en nuestra discusión. En este tipo de reuniones, lo crean o no, no estuvimos hablando de candidaturas. Nos preocupan los temas diarios de la gestión, eso es lo que está en nuestra agenda”

Los intendentes de Juntos por el Cambio y la discriminación de Kicillof

En cuanto a la discriminación por la obra pública que padecen los municipios gobernados por Juntos por el Cambio, el intendente platense Julio Garro dijo: “Hicimos un planteo hace unas semanas sobre el enorme retraso que tenemos en los fondos para la obra pública. Pongo como ejemplo el caso de la ciudad de Junín, donde el gobierno bonaerense todavía no pago el FIM (Fondo de Infraestructura Municipal) del 2021 y cuando lo paguen, producto de la inflación, eso se va a ver reflejado en menor cantidad de obras. Obras que fueron cotizadas hace un año a un valor mucho menor de lo que valen hoy. Esas son las cosas que planteamos, no desde lo individual, sino en defensa de nuestros vecinos sin mirar el color político. Y nos da mucha bronca cuando la política berreta se mete en el medio y lo único que hace es generar conflictos y que las cosas no sucedan”.

Asimismo, dijo que la relación con el gobierno de Kicillof cambió cuando (después de la derrota en las PASO intervención mediante) desembarcaron los intendentes al Gabinete: “En el gobierno de la Provincia de Buenos Aires hubo cambios bastante importantes con respecto a la relación con los intendentes, en especial con los opositores, desde que los exintendentes se incorporaron a esta gestión. Cuando hay un intendente en un ministerio o en la jefatura de Gabinete, vos hablás con ellos y te entendés con la mirada, porque vas a discutir un cordón cuneta con alguien que sabe lo que sienten los vecinos de esa esquina. Te entendés desde la sensibilidad y el sentido común”.

Por su parte Héctor Gay, el intendente de Bahía Blanca, reafirmó lo dicho por Garro y agregó: “La mayoría de nosotros, los mejores diálogos, a nivel ministerial, tanto nacional como provincial, los tenemos con Insaurralde, Nardini y Katopodis. Todos exintendentes o intendentes en uso de licencia, cosa que antes no pasaba”.

En tanto el jefe comunal de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, dijo que lo que están sintiendo es la falta de ejecución de las partidas presupuestarias que les corresponden a los municipios. Y agregó: “Nosotros en Pringles todavía no terminamos de recibir los fondos del FIM correspondientes al último tramo del año pasado, en ese aspecto nos sentimos perjudicados porque terminamos haciendo la mitad de las obras que teníamos proyectadas por la falta de fondos. Sentimos que no existe la misma velocidad a la hora de desembolsar los fondos para municipios oficialistas que para municipios opositores”.

Finalmente, el intendente platense Julio Garro se refirió al encuentro, que mantuvo hace unos días, con Larreta, Santilli y con Grindetti, su socio político en “Hacemos Juntos” y sobre la reunión, dijo: “Conversamos sobre cómo vamos a construir para ensanchar esta base electoral con Hacemos Juntos, para no sólo ganar una elección, que sería importante, sino para gobernar. No nos olvidemos de que el kirchnerismo se va a querer refugiar en la provincia de Buenos Aires, entonces ahí hay que ser mucho más fuertes. Debemos crecer, ser amplios, generosos y no individualistas".