El incómodo momento que vivió Alberto Fernández con un militante de Javier Milei

Alberto Fernández participó del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas (Renacer). Cuando se acercó a saludar a la gente que estaba presente se cruzó con un militante de Javier Milei, que le hizo pasar un incómodo momento.

"Alberto, viva la libertad, Milei presidente. ¡Vamos!", le dijo una de las personas que participó del evento. El presidente sonrió y se fue.

Por otro lado, el presidente habló de la interna en su discurso en La Matanza y manifestó lo siguiente: "Si algo que no me caracteriza es la hipocresía. Y no me gusta ocultar lo que pasa. Si hay algo que jamás me perdonaría es no prestar atención a un problema que existe y que hay que resolver".

"La economía popular ha venido para quedarse, es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo el presidente en el acto tras poner en marcha un "programa que posibilitará la articulación de las cooperativas en todo el país para promover su comercialización, encadenamiento productivo y sustitución de importaciones, así como fortalecer las estrategias de la economía popular".