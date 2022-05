El "festejo" de Suarez por Portezuelo, los barras y la interna del PJ

La última semana de Mendoza estuvo movida. El arranque estuvo signado por el discurso de Rodolfo Suarez en la Legislatura. Pero la apertura de sesiones ordinarias en la Casa de las Leyes tuvo importantes ausencias, lo que provocó que el personal de Protocolo sumarán personas al recinto para que “no sea vea vacío''.

Por otra parte, el tema de la semana fue la negativa del presidente Alberto Fernández para hacer Portezuelo del Viento, pues laudó a favor de La Pampa en el conflicto que había con Mendoza. La represa “que jamás se construirá” sigue siendo un eje importante. El diputado provincial Omar Félix, que fue entrevistado en el programa, acusó al frente Cambia Mendoza de “hipócritas”.

Además, la Mesa del Poder analizó cómo las barrabravas del fútbol mendocino se han adueñado de la seguridad de los eventos deportivos y cómo controlan los barrios de Mendoza mediante la violencia desmedida.

El festejo privado de Suarez

Hasta el momento, el laudo presidencial no ha sido publicado oficialmente, pero es un hecho que Alberto irá contra Mendoza. Pero Suarez volvió a repetir que esperará la publicación de la decisión. Y aún no termina de descartar la construcción de Portezuelo del Vient o, aún a pesar de que todo va en contra. E l oficialismo provincial sabía que la “mega obra” sería inviable al conocer los argumentos de La Pampa y el resto de las provincias del COIRCO.

Sin embargo, la noticia no fue “tan negativa” para Suarez. De hecho hubo "festejos" en privado. La celebración es porque sabían que la obra era inviable y eligieron "cargar" las culpas contra Alberto Fernández. Ahora pueden iniciar el "plan B", que en realiad todavía no tiene guión. Se trata del destino de los 1.023 millones de dólares que tiene la provincia.

El segundo aspecto positivo para el mandatario, es que se salvó al no hacerle caso al peronismo provincial de adjudicar la obra con anterioridad.

La adjudicación de la obra obligaba al desembolso del 10% del presupuesto de los 1.023 millones.

Algunos de los perdedores por la caída de la obras son Malargüe, todo el Sur, y la producción mendocina. Pero al hilar fino, hay otros perdedores: el consorcio de empresas que iba a hacer Portezuelo del Viento, principalmente IMPSA y CEOSA, dos empresas en problemas financieros y económicos. Ahora se viene la discusión sobre si habrá o no compensación.

Los barra bravas los dueños de la seguridad

Horas antes del encuentro futbolístico entre Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero, la Policía de Mendoza secuestró una importante cantidad de pirotecnia y armas de fabricación caseras, conocidas como “chuzas o puntas”. Esto demuestra que los barrabravas del fútbol mendocino generan problemas.

Las dos bandas más incidente de Mendoza son los barrabravas del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, dirigida por el Rengo Aguilera desde la cárcel y los barrabravas de la Lepra, que posee un sin fin de hechos delictivos, como el robo de entradas, riñas dentro y fuera de su estadio.

Esta es la punta del iceberg. Según aseguran, las disputas no se dan en la cancha, sino "en los barrios".

Omar Felix trató de hipócritas a Cambia Mendoza

Luego de conocer la decisión del presidente Alberto Fernández, Rodolfo Suarez comentó que la Nación despreció la obra que iba a realizar Mendoza y que el problema con La Pampa persistirá con el correr del tiempo. Por esta razón, la Mesa del Poder se comunicó con Omar Felix, diputado provincial del Frente de Todos, respondió que lo que manifestó el gobernador es una “hipocresía” proveniente de un manejo político que “juega con los ciudadanos”. “Hoy tenemos un recurso que es la decisión del presidente, que no fue diferente a lo que laudó el expresidente Mauricio Macri en el plenario 2018. Sí en ese momento, se hubieran realizado todos los estudios ambientales de la cuenca, la obra se hubiera licitado y adjudicado. Por eso digo que el manejo tuvo una cierta hipocresía del Frente Cambia Mendoza para no decirle a los ciudadanos, que no se quería realizar la obra hidroeléctrica”, comentó.

Visto que el Frente de Todos a nivel nacional y provincial, están viviendo unos “tires y aflojes” bastantes llamativos, el diputado provincial descartó que no es tiempo de hablar de candidaturas y fracturas dentro del PJ mendocinos. Asimismo, Felix apoyó la presidencia de Alberto Fernández a pesar de que la senadora nacional Anabel Fernández, se pronunció en contra del presidente al laudar a favor de La Pampa. “ Me preocupa mucho la pelea entre los máximos dirigentes del país porque sus decisiones influyen en todos los aspectos de la economía del ciudadano. Por ahí no se puede coincidir con las ideas del Ejecutivo, pero no hay que ponerle palos en la rueda a la gobernabilidad de un Estado”, concluyó.

Tribunal de disciplina

Tarjeta roja

La roja será destinada para “todos aquellos políticos” que se acomodaron en cargos públicos una vez que terminaron sus mandatos como funcionarios de gobierno. De esta manera, el caso de esta semana es Gustavo Pinto, el exsenador provincial que a cuatros días de terminar sus tareas como legislador ahora será nuevo director del Hospital Illia.

Gustavo Pinto tuvo una larga carrera política hasta llegar al mando del centro de atención ubicado en el departamento de La Paz, la misma localidad mendocina donde fue concejal, director de Deportes, intendente y senador provincial.

Tarjeta amarilla

Será para “la casta política” provincial. Ya que en el discurso de apertura de sesiones ordinarias que dictó Rodolfo Suarez, la Legislatura estaba “vacía” de funcionarios del gobierno mendocino. La misma tuvo la ausencia de 7 intendentes tanto radicales como peronistas y la inasistencia de los 6 miembros de la Corte provincial, solo uno asistió al discurso del gobernador que fue el domingo 1° de mayo.

Fair play

La relación política que nació luego de compartir la “travesía israelita con Wado de Pedro” entre el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Ya que habían compartido una reunión virtual con Diego Berger, representante Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel. El encuentro tuvo como finalidad compartir los trabajos y las herramientas tecnológicas sobre el control del agua que los israelitas poseen en sus empresas.

Asimismo esta relación entre funcionarios que no pertenecen a la misma bandera política, puede significar el inicio de “nuevas obras y políticas” que beneficien tanto a los mendocinos como a los sanjuaninos.

