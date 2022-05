El alarmante pronóstico de Aníbal Fernández sobre la interna del Frente de Todos

Aníbal Fernández volvió a defender a Alberto Fernández en el marco de la interna en el Frente de Todos, y si bien dijo desconocer si hay un plan del kirchnerismo para "bajar al presidente", advirtió que si ese escenario llegase a concretarse "termina todo como el carajo".

"Yo no sé si la intención es bajar al presidente, ojalá que no, porque si no termina todo como el carajo. Si fuera así, esta Argentina entraría en un callejón en el cual no quisiera verla nunca más", advirtió Aníbal Fernández en declaraciones al canal C5N.

En alusión a las polémicas declaraciones de Andrés 'el Cuervo' Larroque, el ministro de Seguridad de la Nación señaló que más importante que "inventar un discursito y lanzar un improperio contra el presidente es concentrarse en temas un poco más profundos", y añadió: "Lo que uno tiene que ver es cómo se defienden los intereses de los que menos tienen, que son los que pagan las vueltas en bote de estas situaciones".

De todas formas, Aníbal Fernández reconoció que hay varios funcionarios y dirigentes del oficialismo que no están de acuerdo con la gestión de Alberto Fernández, aunque aclaró que quienes hagan una crítica en público "se tienen que hacer responsables" y aseguró que "nadie puede faltarle el respeto" a la investidura presidencial.

"Alguien tiene que salir a ponerle banca a la situación, que no es la de llevarse mal con el presidente, porque en definitiva estamos jugando con lo que le pertenece a todos los argentinos", indicó.

Asimismo, el funcionario que se convirtió en un 'moderado' reiteró su apoyo hacia Alberto Fernández, "porque lo que está haciendo es lo único que Argentina tiene para ofrecerle a los que no tienen nada, que son los primeros a los que impacta la inflación", y resaltó: "Sigo apoyando la reelección del Presidente, porque demostró haber hecho magia con nada".