Cerruti evadió responder sobre una salida anticipada de Alberto Fernández

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó este jueves su tradicional conferencia de prensa pero evitó hablar en profundidad sobre la cada vez más notoria grieta que separa al albertismo del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Sobre una salida anticipada de Alberto Fernández de la presidencia, decidió evadir la pregunta y responder sin dar detalles.

Todo surgió producto de la situación interna del Frente de Todos, tras las recientes críticas a la conducción económica por parte de funcionarios bonaerenses, sobre lo cual Cerruti destacó que "las relaciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires son inmejorables" y dijo que esas relaciones "no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas y mucho menos por opiniones dadas en una radio".

Asimismo remarcó "la particular relación del presidente Alberto Fernández con el gobernador Axel Kicillof" y reafirmó que la provincia de Buenos Aires "tiene un respaldo particular".

Luego, ante la consulta de si "el presidente considera que hay sectores que quieren que se vaya antes y sobre su legitimidad, no de origen, si no de gestión, a cargo del Gobierno", la respuesta de Cerruti fue corta y concreta: No vamos a entrar debates. Nosotros no debatimos la Constitución. La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones y creemos que se están sobre interpretando cosas y no hay ninguna necesidad de hacerlo".

Además, a Cerruti le consultaron si el Gobierno estaba sondeando especialistas en economía para reemplazar al actual ministro de dicha cartera, Martín Guzmán, ya que es el principal apuntado por La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner por el pésimo momento económico que vive el país.

Sobre eso, la funcionaria nacional aseguró que "es falso", y no dio más espacio a repreguntar sobre el tema.