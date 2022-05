Alberto Fernández se refirió a la hipocresía en medio de las críticas internas del kirchnerismo

El presidente Alberto Fernández lanzó un particular mensaje en medio de las internas que atraviesa el Frente de Todos. "No me caracteriza la hipocresía ni ocultar lo que lo pasa", sostuvo el mandatario al participar en el partido bonaerense de La Matanza del lanzamiento del primer Registro Nacional de Empresas Recuperadas (Renacer).

"Si algo que no me caracteriza es la hipocresía. Y no me gusta ocultar lo que pasa. Si hay algo que jamás me perdonaría es no prestar atención a un problema que existe y que hay que resolver", señaló el mandatario, en el marco de una semana en la que fue duramente criticado por figuras del kirchnerismo duro.

“La economía popular ha venido para quedarse, es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo el presidente en el acto tras poner en marcha un "programa que posibilitará la articulación de las cooperativas en todo el país para promover su comercialización, encadenamiento productivo y sustitución de importaciones, así como fortalecer las estrategias de la economía popular", según se informó desde el Gobierno.

Del acto -que se realizó en la sede de la Cooperativa Aceitera La Matanza, ubicada en la localidad de La Tablada- participaron el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; el director de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa; el intendente local, Fernando Espinoza; y el titular de la cooperativa Aceitera, Maximiliano Correa.

El presidente Alberto Fernández participa, en la Aceitera La Matanza, del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas (ReNacER) https://t.co/D3Wy3TdBnu — Casa Rosada (@CasaRosada) May 5, 2022

En su discurso, el mandatario remarcó el valor de las cooperativas de trabajo y de la economía popular y señaló que se trata “de un modo de vida distinto, fundado en la solidaridad”.

“Hay una parte de la Argentina que ha desarrollado otros valores que no pueden quedar en el corset de la economía formal que, producto de este capitalismo salvaje, ha desarrollado el individualismo y la meritocracia como valores supremos”, explicó el jefe de Estado.

“El mérito es muy importante, pero es posible valorarlo si es que todos tenemos las mismas condiciones para acceder a hacer lo que tenemos que hacer”, advirtió Fernández, y aseguró: “Si hay algo que jamás me perdonaría, es no prestar atención a un problema que existe y que hay que resolver”.

Por su parte, Zabaleta mencionó que “había familias y trabajadores que estaban sufriendo, y ahí estuvo el Estado”, y resaltó: “Soy parte de un Gobierno que piensa y protege todos los días, primero, a los que menos tienen”.

En tanto, Pérsico expresó que “el camino hasta acá ha sido muy difícil, pero creo que hoy está generando sus frutos en cada uno de ustedes, en sus familias y en el trabajo que desarrollan. El gran problema que tenemos en este sector es que no nos ven, por eso que el Estado nos reconozca es muy importante para nosotros”.