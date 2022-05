La fuerte reacción del intendente ante la negativa por Portezuelo del Viento

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anticipó este martes que laudará en contra de Mendoza en relación a la construcción de Portezuelo del Viento. Lo expresado por el mandatario nacional causó descontento entre funcionarios provinciales. Entre ellos, se destaca el intendente del departamento de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien apoyaba la obra al 100% debido al papel protagónico que cumpliría su comuna.

"Espero que tanto el peronismo provincial como el departamental puedan reconocer el error garrafal del presidente y que los mendocinos nunca más se olviden de la traición del peronismo", dijo.

En detalle, el intendente sureño señaló a través de un video: "Si había una posibilidad para que el presidente se reconciliara con la sociedad argentina, demostrando que la forma de hacer política debía cambiar en Argentina creo la perdió hoy con su anuncio. Su decisión respecto a Portezuelo del Viento es una de las peores noticias para la democracia y la institucionalidad de nuestro país".

Y añadió: "Esto no es lo que debe suceder en Argentina: un expediente archivado que es desarchivado por un presidente para solamente hacer cuestiones política y laudar en contra de Mendoza, pero por sobre todo del pueblo malarguino, es lo que no debe volver a pasar. El Gobierno nacional demuestra cada día que poco le importamos en el interior. Mendoza sigue siendo discriminada. No le importó (a Alberto Fernández) que haya 2 millones de habitantes que cuidamos el agua y la administramos...".

Posteriormente Ojeda disparó contra el mandatario al sostener: "Señor presidente: yo que hago patria en la frontera de Mendoza y en la de Chile soy más argentino que usted también. Tengo derecho a la administración y la generación de energía en el río más caudaloso de Mendoza".

"Es una vergüenza nacional. Solo espero que tanto el peronismo provincial como el departamental puedan reconocer el error garrafal del presidente y que los mendocinos nunca más se olviden de la traición del peronismo respecto a Portezuelo del Viento".

Portezuelo del Viento.

La decisión de Alberto Fernández

El jefe de Estado confirmó hoy su determinación en un acto realizado en la provincia de La Pampa. "Las cuatro provincia por donde pasa el Río Colorado, que son Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires me han pedido que hagamos un estudio de impacto ambiental sobre los efectos que podría generar la construcción de esa obra hídrica. Y yo voy a hacer lugar a que se haga ese estudio", declaró y dio a entender que Portezuelo del Viento finalmente no se concretará.