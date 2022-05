El kirchnerismo pone en jaque a Alberto: "El Gobierno es nuestro"

Andrés "Cuervo" Larroque, referente de La Cámpora e integrante del Gobierno de Axel Kicillof en Buenos Aires, cargó nuevamente contra el presidente Alberto Fernández y su Gabinete, principalmente contra Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo).

"Vengo diciendo bastantes cosas que tienen que ver con sincerar una situación que es compleja, que no nos agrada. Han pasado dos años de Gobierno, hicimos infinidad de planteos en privado, pero nunca hubo ámbitos institucionales del frente, pero traspasados esos límites no queda otra alternativa que iniciar el debate sobre el modelo de país que queremos", comenzó diciendo en diálogo con Urbana Play.

Luego, y ya en un tono más duro, consideró que "se adulteró el contrato electoral, porque si bien Alberto todos sabemos desde siempre que expresa una mirada moderada, no llegó a la presidencia a través de esa mirada, si no que inclusive en la propia campaña sus planteos fueron otros, que tenían que ver con la mirada que siempre tuvimos nosotros y centralmente Cristina".

"Hoy prima una mirada que motorizan Guzmán, Kulfas e inclusive Moroni, que tiene que ver con una política económica sesgada, que no fomenta todas las actividades, complementada con una pérdida del poder adquisitivo. Eso no es la solución. Hay otro problema que tiene que ver con una cuestión pragmática, de que cuando se aplican esos modelos en otros países, el costo se compensa con reservas en el Banco Central, y acá no está pasando eso", añadió uno de los políticos más cercanos a Máximo Kirchner.

En uno de los pasajes más duros de la entrevista, afirmó que el país "venía con superávit comercial" y que terminó "de rodillas en un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) porque no tenía para pagar los vencimientos de enero".

Noticia en desarrollo.