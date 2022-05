Para Manes las élites argentinas han fracasado, incluido el periodismo

“La élite argentina, los políticos, el periodismo, los empresarios ha fracasado desde de la democracia hasta ahora en darnos bienestar” le aseguró Facundo Manes a Matías Moreno en una entrevista publicada en La Nación esta mañana y en la que párrafos después reiteró su pensamiento.

Y fue ese el orden. La política, el periodismo y los empresarios. Pudo haber sido un error lingüístico pero parece ser una concepción personal. “Hay periodistas que no pueden explicar muchas cosas”, agregó.

“Estaba enojado y enchufado con algo que venía hablando hace días”, trató de exculparlo alguien que lo conoce y está muy cerca de su cotidianeidad. Otro, que también lo quiere y cree en él, sostuvo que “es que como no lo ven como candidato a presidente, se enoja”.

"Lo que dijo es que el periodismo se debe sentar junto con los políticos, los sindicalistas, los empresarios... todos. Porque si los periodistas no entienden la trascendencia que tienen los acuerdos que tiene que tener en Argentina a partir del 2023, estamos en problemas", dijo el que mejor interpretó sus dichos porque lo escuchó más de una vez de boca del neurocientífico diputado nacional.

Este vocero no autorizado recalcó que "no creas que está enojado con el periodismo, no. Realmente cree que efectivamente la solución debe darse con todos los sectores adentro, y uno de los que tiene que estar es el relacionado con los medios de comunicación", agregó.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Facundo Manes se dirige en contra un sector del periodismo. Ya le pasó en la PASO de 2021 cuando suponía que todos trabajaban para su rival interno. Pero en este caso, la frase fue pública. "Realmente le tiene más que respeto al trabajo de periodista. Es más, cuando sucedió lo de Casero (Alfredo) y Majul (Luis), él se sorprendió porque la gente estaba del lado del actor", recordó. "Pero él defendía que no era adecuado expresarse así y mucho menos actuar así".

Un radical que ayudó y mucho en la concreción de la unidad mostrada el viernes en La Plata, y que determinó que su hermano Gastón haya sido electo presidente de ese organismo partidario, se lamentó y agregó: “Ojalá que no sea cosa de alguno que, con las encuestas en la mano, le estén diciendo que tiene que ir a buscar a los kirchneristas desencantados de esta manera”.

Efectivamente, el primero que impuso la discusión directa con el periodismo, al que trataba como empleados pagos por los “medios hegemónicos”, fue Néstor Kirchner. En una conferencia de prensa, a un periodista de Clarín, le dijo: “Ahhh, te comprendo… Trabajás para Clarín”, como si fuera un robot que recibe órdenes y no piensa por sí mismo.

"Tampoco es por ahí... Lo menos que cree Facundo es en el Focus Group o en las encuestas... no entra en nada de lo que le dicen que tiene que hacer y mucho menos en los que le dicen qué debe decir. Con ellos discute, enfrenta a los propios que trabajan para él cuando dicen cosas que debería hacer para ganar un voto. Y la prensa está entre esas cosas intocables", agregó ese dirigente que conoce el día a día de la campaña.

“Efectivamente, él agarra votos de todos lados, amplió Juntos cuando se presentó en la interna, pero no, no hará cualquier cosa para llegar al poder", agregó.

Lo que dijo Manes no fue nada que no se le haya escuchado con anterioridad, con mayor o menor grado de vehemencia. Para el neurocientífico suele ser lo mismo un periodista que un sindicalista o un rival político si este no cree en lo que él piensa o sostiene. Si no está clara su candidatura, es pasible de su bronca directa aunque, afortunadamente, luego recapacita y sigue la charla.

Manes no es un recién llegado ni mucho menos. No es un “outsider”, al estilo Javier Milei o José Luis Espert. Él es un hombre híper conectado, conocedor del mundo, reconocido por sus análisis y trabajos científicos y requerido por múltiples figuras públicas nacionales e internacionales.

Por eso preocupa más que otros casos, como los del propio Kirchner, quien estaba acostumbrado a moverse en Santa Cruz, a miles de kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, con todos medios pagos y a su disposición que decían y publicaban lo que quería. “Los mejores periodistas son los fotógrafos, porque no hablan”, decía irónicamente.

Gastón Manes es el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, un partido que en toda su historia hizo honor de la libertad de prensa y de expresión, y que siempre tuvo al periodismo independiente como una válvula de escape cuando sus dirigentes eran perseguidos y puestos en prisión.

Quizás fue un exabrupto nada más. “No lo mates de esta manera… Vos lo conocés, tiene sangre en las venas”, le dijo un conocido de Facundo Manes a este periodista, que respondió: “Pero estudia el cerebro… Porque si pensó lo que dijo, es gravísimo”, le recordó MDZ.