Los aliados condicionan a Suarez y la teoría conspirativa del PJ

El gobernador Rodolfo Suarez consiguió lo que quería: volver a imponer en la agenda pública su ansiado proyecto de reforma constitucional o institucional, como él la denomina. Sin embargo, el PRO, uno de los partidos aliados dentro del frente Cambia Mendoza, pone condiciones para el ansiado tratamiento: quiere acordar los puntos principales del texto, antes de llevarlo al recinto. El peronismo, en tanto, rechazó de plano el debate y algunos dirigentes advirtieron que podría colarse la reelección del gobernador en la iniciativa oficial, aunque Suarez dijo ayer que estaba bloqueada.

El Gobernador en su discurso inaugural de sesiones ordinarias le reclamó a la oposición la aprobación del proyecto que fue anunciado por primera vez hace dos años. El Gobierno necesita a los partidos opositores para poder aprobar una iniciativa que llame a un referéndum para que la ciudadanía vote por el sí o por el no a la reforma constitucional. Si gana el sí, se convoca a una asamblea constituyente que modificará la Carta magna.

Ni en el Senado ni en Diputados el frente Cambia Mendoza tiene los dos tercios de los votos necesarios para poder avalar la reforma. Por eso requiere de las fuerzas opositoras. En el caso de Diputados le faltan 3 votos y en el Senado, 1.

Sin embargo, también deberá ponerse de acuerdo con sus aliados del PRO para poder discutir el texto antes de acordar con la oposición. En diálogo con MDZ, tras la asamblea legislativa, el senador Rolando Baldasso afirmó: “La reforma es uno de los temas que hay que destacar del discurso. El Gobernador ha sido muy valiente en volver a hablar del tema pero creo que hay que avanzar en poder discutir y que todos los bloques puedan hacer un aporte a lo que llegó de Casa de Gobierno. Es lo mismo que ya charlamos cuando se discutió boleta única (que ya fue aprobada y el PRO puso reparos). Es necesario que no venga un proyecto enlatado porque sino nadie se siente partícipe. La reforma puede ser posible siempre y cuando los bloques legislativos tengamos la posibilidad de discutir. Creo que este va a hacer uno de los temas centrales que se va a llevar parte de la agenda hasta las próximas elecciones".

Desde el PJ, la presidenta del partido y senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sostuvo que "por unanimidad el partido justicialista ha establecido no tratar la reforma". Sagasti afirmó que: "Nuevamente llega tarde el Gobierno y se vuelve a equivocar en el método. No es algo acordado con la sociedad, sino un proyecto impuesto".

En esa línea, el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, el sanrafaelino Germán Gómez fue más contundente. Sembró un manto de sospechas sobre lo que esconde la reforma de Suarez. Pese a que el Gobernador dijo en el discurso que la reelección del gobernador está bloqueada, Gómez deslizó que el senador nacional y ex gobernador de Cambia Mendoza Alfredo Cornejo, podría beneficiarse si se presenta nuevamente para conducir la provincia y en ese caso, podría reelegirse. "La reforma de la Constitución no la ha querido tratar el oficialismo porque el mismo oficialismo sabe no reúne las condiciones para ser tratada. El proyecto del oficialismo es una mamarracho, un desastre. Si hay que hablar de una verdadera reforma, hay que convocar a todos los sectores de la sociedad. Esto es un parche que no resuelve nada. Nosotros creemos que la discusión puede darse pero básicamente lo que busca el gobernador actual es prolongar el proyecto político de Cornejo. El miedo que tienen todos los sectores políticos es que se incluya la reelección del Gobernador por eso no se quiere tratar", lanzó.

Con este panorama, el texto enviado en 2020 tiene muy pocas posibilidades de avanzar, al menos tal como está.