La insólita experiencia de José Luis Espert con un censista

José Luis Espert fue otro de los políticos opositores que se mostraron en contra de la organización del censo 2022, y luego de su fuerte mensaje por el cierre de los comercios durante la jornada de ayer, ahora el diputado contó su experiencia con el censista que visitó su casa y le realizó una insólita pregunta.

"Un problema del censo es que tuvo gente sin ninguna preparación. Una de las personas que vino a censarme pensó que Santa Fe, la provincia donde nació mi esposa, era otro país. 'Nací en Rosario, Santa Fe', le dijo mi esposa; '¿Y cuándo vino de ese país?', le preguntó este censista", contó José Luis Espert en declaraciones a Radio Rivadavia.

Según Espert, al remarcar ese tremendo error "no lo estoy diciendo desde un lugar elitista ni clasista", y añadió: "Ese es el sector público que estamos generando en la Argentina, gente que no tiene ninguna preparación para ejercer las funciones que le corresponden".

Otro tema que molestó al referente de Avanza Libertad fue el de las preguntas: "Te preguntan de qué te percibís, si hombre, mujer, animal o planta, pero no te preguntan cosas mucho más relevantes, como cuántas veces vacacionas al año, si vas o no al cine, cuántos libros lees. Esas cosas no estaban en el formulario".

Al ser consultado sobre si la inclusión de esas preguntas no hubiera hecho los cuestionarios más largos, el diputado respondió: "Sacá algunas preguntas irrelevantes, como por ejemplo cómo te percibís".

Finalmente, Espert volvió a insistir en que declarar el día del censo como feriado fue un "desprecio al trabajo" por "meterlo un día laborable y no un sábado o domingo, creo que es para pensarlo. La gravedad de Argentina despreciando el trabajo".