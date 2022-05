La Pampa celebra la llegada de inversiones tras la caída de Portezuelo del Viento

Tras varios años de idas y vueltas, Alberto Fernández confirmó el pasado 2 de mayo que dará lugar al reclamo de La Pampa para que el proyecto de Portezuelo del Viento sea sometido nuevamente a un estudio de impacto ambiental. Esto provocó un gran terremoto en Mendoza, desde donde ya dan la obra por caída. En tanto, en la vecina provincia se festejó y hasta aseguran que la noticia provocó un gran interés en inversionistas.

La historia de Portezuelo del Viento es extensa y plagada de obstáculos. Fue durante la presidencia de Juan Domingo Perón que, por primera vez, se habló de una presa en la zona. Sin embargo, fue a través de una queja presentada desde Mendoza por perjuicios en cuanto a la promoción industrial que se consiguieron los fondos para llevarla adelante.

Tras el acuerdo alcanzado por Julio Cobos y Néstor Kirchner, el tema quedó en stand by. Alfredo Cornejo y Mauricio Macri volvieron a firmar un escrito en el que la Nación se comprometía a desembolsar en cuotas el dinero y, desde que asumió Alberto Fernández, los pagos continuaron regularmente.

Sin embargo, esto no era suficiente ya que la megaobra es muy resistida por La Pampa desde donde han realizado cuantiosos reclamos para que no se desarrolle. En el último tiempo, las otras provincias que conforman el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) se sumaron a los reclamos pampeanos. Así lo hizo saber Fernández al adelantar el resultado del laudo: "Las cuatro provincias que son por donde pasa el río Colorado como Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires me pidieron que haga un estudio de impacto ambiental sobre los efectos de la construcción de esa obra (por Portezuelo) y haré lugar a ese estudio, voy hacer lugar porque los ríos no son propiedad de nadie, sino de los argentinos y argentinas que la necesitan".

Desde La Pampa han celebrado la posibilidad de que Portezuelo finalmente no se realice. Incluso, el pampeano Enrique Schmidt, presidente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), aseguró que los dichos del mandatario provocaron los primeros resultados positivos para esa provincia.

"Ya hay empresas que colocarán otros siete u ocho pivotes de riego en el área de 25 de Mayo. Había incertidumbre por si el laudo presidencial favorecía la postura de Mendoza ya que no alcanzaría el volumen de agua para el riego, pero esto incentivó las inversiones porque podemos cubrir las expectativas planificadas", explicó Schmidt al diario La Arena de La Pampa.

Y agregó: "A partir de un estudio de impacto ambiental, se consensuará todo de otra forma y esto provocó que haya inversores con interés en radicarse. Hay gente que vino por las nueces, hay un planteo de capitales israelíes y otro de capitales argentinos que estaban trabajando en otros lados y se interesaron en La Pampa por los rindes de maíz alcanzados. Esto fue muy importante".