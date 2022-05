La CGT respaldó la exigencia que Sergio Massa le hizo al Gobierno nacional

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) manifestó este viernes su respaldo al pedido del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, al Gobierno nacional para actualizar el piso de la Ley de Ganancias.

El líder del Frente Renovador envió una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, para actualizar el mínimo no imponible de la Ley de Impuesto a las Ganancias con el objetivo de que no se neutralicen los aumentos salariales acordados con los gremios y no afectar así el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. De esta manera el piso pasaría de $225.937 a $265.000 de remuneración bruta.

Tras la solicitud de Massa, la CGT salió a apoyarla. “Venimos trabajando desde el inicio de la actual ronda de paritarias, que continúa desarrollándose, para que los salarios conseguidos en las mesas de negociación no se vean afectados por la incidencia del tributo y se actualicen los valores sobre los cuales los trabajadores y trabajadoras tributan”, expresa la dirigencia sindical.

“El Gobierno Nacional ha definido una política salarial de recuperación y crecimiento del valor real de los salarios de los trabajadores como un objetivo central de la política económica y en este sentido entendemos que modificar los montos actuales es un acto de estricta justicia social”, añaden.

Concluyen su comunicado resaltando que seguirán “bregando por el crecimiento del valor real de los salarios como un instrumento determinante en la redistribución de la riqueza, y por lo tanto pedimos la pronta modificación de los topes salariales sobre los cuales los trabajadores tributan ganancias”.