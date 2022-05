Vidal continúa la gira para lanzar su candidatura presidencial por Juntos por el Cambio

La gira de María Eugenia Vidal tiene lugar en medio de fuertes disputas internas de la coalición opositora por las futuras postulaciones y eventuales alianzas con otros sectores políticos, como el del diputado libertario Javier Milei.



Tras haber visitado Chubut, San Juan y Neuquén, este lunes en Córdoba se reunirá con empresarios en la Bolsa de Comercio de la capital provincial, donde "expondrá y responderá preguntas" de los hombres de negocios, según informó en un comunicado de prensa. Además recorrerá una empresa de autopartes y mantendrá un encuentro con los referentes provinciales de Juntos por el Cambio.



"Vamos a escuchar a cada sector porque queremos ver cuáles son los obstáculos que les impiden crecer y trabajar juntos para que las cosas sucedan", afirmó la exgobernadora, para señalar que "yo quiero ser Presidenta, pero no estoy apurada, quiero transformar mi país, pero cuando me toca, si me toca".



En ese sentido, y en medio de las disputas de la coalición opositora por lo espacios de poder y las candidaturas presidenciales para 2023, Vidal remarcó que "es mucho más importante el para qué que el quién". Así, sobre su postulación a la Presidencia de la Nación, reiteró que "puede ser en 2023 o en 2027".



En JxC hay varios dirigentes que pretenden la candidatura presidencial de ese espacio para el año próximo, entre ellos Patricia Bullrich (titular del PRO), el jefe de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el propio expresidente y líder de la alianza opositora Mauricio Macri.