Nace el albertismo mendocino y preparan su lanzamiento

El espacio que propone la reelección del presidente Alberto Fernández nació a nivel nacional en diciembre del año pasado y comenzó a propagarse por todas las provincias. Aunque en Mendoza la foto oficial será en un par de semanas, ya hay agrupaciones que están preparando todo para su lanzamiento. El encargado del armado local es Alberto Sabatini, quien es el director de radio LV8 y trabaja políticamente junto al delegado local del Enacom, Guillermo Elizalde. Algunas versiones indican que el intendente de Lavalle Roberto Righi, lanzaría su candidatura a gobernador desde esa línea interna.

Es un espacio albertista puro. ¿Por qué A 23? “A de Alberto y A de Argentina 2023”, respondió Sabatini en diálogo con MDZ. Según el referente, este grupo “es un colectivo de espacios políticos que nació con la determinación de fortalecer la gestión del presidente Alberto Fernández y la del Frente de Todos”. Aunque en Buenos Aires la oficialización fue el 10 de diciembre pasado durante la movilización del Día de la Democracia, con volantes, banderas y carteles que develaron que A23 acaba de ser dado a luz, en el resto de los distritos electorales fue armándose sin prisa pero tampoco sin pausa.

En ese sentido, Sabatini aseguró que hay “dos líneas de armado”: una que es “territorial” y la otra “académica y técnica”. Lo territorial tiene que ver con un recorrido de Mendoza, para sumar a la dirigencia con trabajo de base que quiera ser parte del proyecto. “Estamos dialogando con el peronismo territorial, con obreros, sindicatos. Queremos que se sumen desde el norte al sur de la provincia”, confió. Sin embargo, no dio nombres de grupos ni de dirigentes. Pero hay algunas pistas para saber quiénes pueden estar en este armado transversal: aquellos que no pertenezcan a agrupaciones puramente kirchneristas como son La Cámpora y Unidad Ciudadana. Es decir no van a estar quienes se referencian en la provincia con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti por el primer grupo y por el segundo, hay varios dirigentes como por ejemplo, la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, que como adelantó MDZ está promovida por su sector para dirigir el PJ local.

Hay una versión muy fuerte que asegura que desde A23 podría lanzarse la candidatura a gobernador de Righi quien ya no tiene posibilidades – se lo impide la ley- de ser reelecto en Lavalle y además, ya avisó que quiere ser gobernador. “Hemos tenido charlas con gente de todos los espacios”, respondió Sabatini sin querer confirmar esta opción. Desde Lavalle, ante la consulta de MDZ, tampoco quisieron adelantar si estarán.

La pata “académica y técnica” está vinculada a pensar “la Mendoza que viene”, algo que tanto Sabatini como Elizalde conocen por su experiencia con Agenda Mendoza, que es un grupo de pensamiento que impulsó el titular del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) local. Además, a nivel nacional, Elizalde forma parte del grupo Callao, que es el núcleo duro del albertismo desde antes de que Fernández asumiera el poder. “Hay que pensar temas fundamentales como la educación en la provincia y dar la discusión por la matriz productiva. La Mendoza que proponen el gobernador radical Rodolfo Suarez y su antecesor Alfredo Cornejo es una provincia con cada vez más deuda”, lanzó Sabatini en referencia a la oposición. Incluso calificó a Cornejo de querer “un golpe” contra el presidente y (el diputado por la Libertad Avanza, Javier) “Milei igual”.

Las próximas semanas serán de varias reuniones hasta el lanzamiento oficial cuando se hará público quiénes están dispuestos a defender al Presidente, en este contexto de interna feroz del Frente de Todos. “No tenemos nada en contra de La Cámpora ni de Unidad Ciudadana”, aclaró Sabatini. A nivel nacional, entre los funcionarios ligados al espacio se encuentran el canciller Santiago Cafiero y el secretario general de la presidencia Julio Vitobello.