La Cámpora, los piqueteros y las calles que "aprietan" al presidente

"¿A quién crees que le está hablando?", se preguntó un dirigente del Polo Obrero al cual MDZ le preguntó sobre los dichos del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sobre dejar de "apretar a los argentinos". "Olvidate, no nos está hablando solamente a nosotros, también se lo dijo a Máximo Kirchner y a su mamá", disparó.

Absorto, este periodista rápidamente interpretó lo que el dirigente gremial, que participó de los tres días del acampe frente a la sede del Ministerio, la semana pasada, había dicho. Aún siguen repiqueteando las palabras y los mensajes que la madre y el hijo le vienen mandando al presidente Alberto Fernández, en la que ya piden que renuncien la mayoría de sus funcionarios.

"El ministro Martín Guzmán está como el ciervo", graficó un referente oficialista en clara alusión a que su figura está en la mira desde hace medio año por parte del kirchnerismo duro. Esta postura está apoyada por Sergio Massa, quien no sólo no lo quiere, sino que también descree de sus habilidades técnicas. Máximo Kirchner, en cambio, sólo no lo soporta, porque quizás la economía no sea su fuerte.

Consultado uno de los operadores todo terreno que tiene el ministro de Desarrollo Social sobre la visión que tiene el dirigente de izquierda sobre sus dichos, éste guardó silencio. "No puedo interpretar lo que dijo el jefe, pero no creo... no hay margen para la ruptura", aunque ya sepan que la relación es irreparable.

Zabaleta, que viene creciendo en la observación de la opinión pública en todas las encuestas de opinión desde que hace meses, dijo que no quería dar más planes. Algo tan simple como eso promueve, también, un replanteo en la comunicación oficial, que no sabe cómo apoderarse de la discusión pública.

A los funcionarios que pretenden que el gobierno de Alberto Fernández no sólo termine su mandato sino que produzca un nuevo liderazgo, (ya ni siquiera hablan de albertismo) les parece "una locura" que "todos los días nos manden a decir cosas por los diarios y por algunos de nuestros dirigentes. Es absurdo".

Por este pensamiento es que los piqueteros creen que Zabaleta no sólo hablaba para ellos. Si bien este sector más radicalizado de la demanda social pude teledirigir estos dichos hacia otro lugar frases como las de Martín Insaurralde y un grupo de intendentes reclamándole a Fernández que "haga algo con la mesa de los argentinos", es algo que toman nota como presión.

"El kirchnerismo camporista ya lo demostró siempre. Lo que no maneja lo rompe. No puede convivir con un frente electoral donde no tenga la decisión última", le dijo hoy a este periodista un viejo aliado massista que se asusta cada vez que ve que el presidente de la Cámara de Diputados tiene coincidencias con el hijo de los dos presidentes y su madre vicepresidenta en la actualidad.

Nuevamente, en la jornada de hoy, tras las fotos del sábado 2 de abril, todas las especulaciones y las certezas reaparecieron. Entre las primeras está la más importante: el presidente tomó nota que ya no lo quieren y debe reconstruir su gobierno sin Cristina Fernández, Axel Kicillof ni Máximo Kirchner. Y, por otro lado, lo que queda más que obvio. La familia de quien fundó el kirchnerismo ya no cree que este sea su gobierno, aunque eligieron al presidente sin consultar a nadie.

La pregunta es, si a pesar de esta certeza, el presidente cambia o se mantiene. Nada hace presagiar que haga algo parecido a una ruptura con quien lo llevó al poder. Y el kirchnerismo lo sabe. Por eso, es que nunca más frenará con su reclamo de cambio inmediato de rumbo, de nombres y de política.