En qué se equivoca Cristina Fernández de Kirchner al comparar a Alberto Fernández con Alfonsín

El economista Iván Carrino se refirió al libro que Cristina Fernández de Kirchner le regaló a Alberto Fernández por su cumpleaños y dijo qué mensaje le mandó la vicepresidente al presidente. Se mostró en desacuerdo al comparar a este Gobierno con lo ocurrido durante la gestión de Raúl Alfonsín.

Carrino comentó que sólo leyó algunas reseñas del libro que Cristina Fernández de Kirchner le regaló a Alberto Fernández, "Diario de una temporada en el Quinto Piso". Y resaltó algo que en particular le llamó la atención: "Aparentemente la lectura de ese libro es que el Gobierno de Alfonsín cerró con el Fondo y terminó en la hiperinflación. Entonces, lo que le estaría diciendo Cristina a Alberto es 'vos acordaste con el FMI y por eso te vas a tener que ir antes y tu economía será un caos'. La verdad que lo que pasa en la interna oficial es muy grave".

Para el economista, claramente "el mensaje no es nada alentador. Pero es lo que veníamos leyendo de este kirchnerismo duro, que no tiene la más mínima idea de cómo tener una economía sensata. Su alternativa es reventar a impuestos a los que puedan y que explote la inflación, total la emisión no genera inflación -comentó con ironía-. Las alternativa son absolutamente delirantes. La estrategia es decirle a Alberto Fernández lo siguiente: "'Si esto sale más es culpa tuya porque firmaste con el Fondo'. Entonces, ya están pensando cómo posicionarse hacia 2023, despegándose de los malos números económicos de Alberto Fernández".

Desde su análisis, Carrino no avala esta postura del kirchnerismo. Consultado sobre qué diferencia hay entre la economía argentina actual y la del Alfonsín, el especialista dijo que "en el 89' tenías 30 años de una inflación histórica, arriba de los 3 dígitos anual. Altísimos niveles de inflación, entonces saltar a una híper fue más fácil. Hoy no. Además, en aquel entonces el mundo tenía hiperinflación, en los países de la región se daban las mismas situaciones. No como ahora".

De hecho, "el programa indica que hasta Alberto Fernández quiere bajar la emisión monetaria y cualquier alternativa política, que no sea el kirchnerismo más duro, va a continuar en esa línea. Entonces esas expectativas anclan un poco. No es que la gente piensa que está todo perdido y no quiere más pesos".

Es que, según el economista, el proceso de hiperinflación "implica que tenés un descontrol monetario y fiscal y además se derrumba la confianza hacia el futuro, porque los argentinos empiezan a temer por lo peor, porque no ven ninguna señal del Gobierno que los tranquilice. Y, me parece, que si bien Argentina atraviesa problemas importantes no estamos en esa circunstancia".

De hecho, continuó el entrevistado, "el Gobierno con todos sus conflictos internos firmó un acuerdo con el FMI donde explícitamente ataca una de las causas más fundamentales de la inflación, la única que implica la inflación como fenómeno de largo plazo: la monetización del déficit fiscal. Eso significa que cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, recurre a la maquinita de imprimir pesos del Banco Central. Esto hoy tiene una proyección de descenso en los años".

FInalmente, Carrino expresó que "la aceleración de la inflación que vimos en febrero y marzo por supuesto que tiene que ver con las cuestiones de siempre, pero también hay un efecto puntual de suba de precios internacionales que pegan. Sin embargo, no estamos hablando de situaciones tan extremas como la hiperinflación de Raúl Alfonsín.