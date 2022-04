El sorpresivo vaticino de Alfredo Cornejo sobre el futuro de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner

Alfredo Cornejo criticó con dureza a Cristina Fernández de Kirchner y la tildó de “cínica e hipócrita”. Además, manifestó que la vicepresidenta "prefiere el acuerdo con el Fondo y no que el dólar se hubiese ido a 300 o 400 pesos, solo que no lo dice".

“Ella se queda con el relato de estar en contra del acuerdo y Alberto Fernández con el costo. No debe permitir que el Frente de Todos sea oficialismo y oposición al mismo tiempo", comenzó diciendo Cornejo en una entrevista con radio Mitre.

Y agregó: “Que Cristina se quede con la bandera de que esto fracasa por culpa del Fondo y de Aberto, porque esto fracasa por mala praxis del Gobierno de Alberto y Cristina, los dos son responsables del deterioro social y económico”.

Con respecto a la situación económica del país, Cornejo expresó: “Puede haber un espiral inflacionario, que es lo más probable si no ordena la macro. Ese espiral se detiene levantando la tasa de intereses, pero hay que ver si cumplen lo pactado con el fondo. ¿Quién descarta que un espiral inflacionario genere una situación de ingobernabilidad, se empiecen a echar la culpa entre ellos y terminemos en una asamblea legislativa con renuncias? Hoy no lo veo, pero no lo descartaría".

"Yo no la veo a ella asumiendo, porque debe hacerse cargo de este engendro del Frente de Todos, unido al solo efecto de asumir el poder”, concluyó.